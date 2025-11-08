اختصاص ۱۰ میلیارد تومان برای تجهیز مرکز فنی حرفهای میانه
رئیس سازمان فنی و حرفهای کشور از اختصاص ۱۰ میلیارد تومان برای بروزرسانی و تجهیز مرکز فنی حرفهای میانه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،غلامحسین محمدی با اشاره به تحولات سریع بازار کار و نیازمندیهای صنعت اظهار داشت:بر اساس تحلیلهای میدانی و آیندهپژوهی کشور در سالهای پیشرو با چالش کمبود نیروی کار ماهر و تکنسینهای متخصص در بسیاری از حوزههای صنعتی، تولیدی و خدماتی روبرو خواهد بود. این شکاف مهارتی میتواند به عنوان یک تهدید برای توسعه اقتصادی و صنعتی کشور عمل کند.
محمدی با بیان اینکه اتفاقات خوبی در حوزه آموزشهای مهارتی قبلاً افتاده است به برنامههای اجرا شده و در دست اجرا اشاره کرد و افزود: ما در حال گذار از آموزشهای سنتی به سمت آموزشهای مبتنی بر شایستگی و نیاز روز صنعت هستیم. توسعه مراکز ثابت، سیار و جوار کارخانهها، بروزرسانی استانداردهای آموزشی و تجهیز کارگاهها از جمله این اقدامات است.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور گفت: برنامهریزی برای راهاندازی رشتههای مهارتی نوین متناسب با فناوریهای روز، توسعه آموزشهای دیجیتال و نیمهحضوری و تقویت همکاریهای سهجانبه بین سازمان، صنعت و مجلس در دستور کار جدی قرار دارد.
مهدی اسماعیلی نماینده مردم شهرستان میانه و ترکمانچای در مجلس شورای اسلامی نیز بر لزوم توجه بیشتر به توسعه زیرساختهای آموزش فنی و حرفهای در مناطق کم برخوردار تاکید کرد و گفت: تقویت مهارتآموزی در شهرستانهایی مانند میانه کلیدی برای ایجاد اشتغال پایدار، کاهش بیکاری و جلوگیری از مهاجرت جوانان به کلانشهرهاست.
وی به گستردگی شهرستان و نرخ بالای بیکاری و نرخ تقاضای مهارت آموزی اشاره کرد و گفت: مرکز فنی و حرفهای درخور مردم میانه نیست و با توجه به ارائه خدمات به شهرستانهای همجوار نیازمند توجه جدی مسئولان استانی و کشوری در جهت ارتقای فضا و تجهیزات آموزشی است.
محمدرضا مشایخی فرماندار میانه نیز گفت: مرکز آموزش فنی حرفهای میانه نیازمند بروزرسانی و تجهیزات جدید و ایجاد کارگاههای متناسب با نیاز بازار کار است.
مشایخی گفت:شهرستان میانه به عنوان پهناورترین شهرستان استان با درصد بالای بیکاری یکی از دغدغههای جدی مسئولان به شمار میرود.
وی افزود: آموزش مهارتی نقش مهمی برای پاسخ به نیاز بازار کار دارد و فنی و حرفهای شهرستان نیازمند بروزرسانی تجهیزات و ایجاد کارگاههای متناسب با رشتههای شغلی از جمله صنعت ساختمان و هوش مصنوعی هست.
وی خواستار تشکیل و راهاندازی مرکز منطقهای جدید فنی و حرفهای و پوشش مهارتی - حرفهای بومی و محلی شد.