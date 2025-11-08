فرمانده انتظامی آذربایجان‌شرقی از دستگیری دو کلاهبردار حرفه‌ای طلاجات و کشف سه فقره پرونده به ارزش ۳۰ میلیارد ریال در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،سردار علی محمدی اظهار کرد:با وقوع چند مورد تغییر جنس طلاجات در سطح شهر تبریز بررسی موضوع به‌ سرعت در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی با اشراف اطلاعاتی، انجام اقدامات فنی و پلیسی و اخذ مجوز‌های قضایی، موفق شدند مخفیگاه متهمان را شناسایی و آنان را در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کنند.

فرمانده انتظامی آذربایجان‌شرقی گفت: متهمان در بازجویی‌ها به سه فقره کلاهبرداری با شگرد قرار دادن فلزات دیگر در داخل طلای آب‌شده به وزن حدود ۳۰۰ گرم و فروش آن به شهروندان اعتراف کردند. متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

سردار محمدی در پایان از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک موضوع را سریعاً از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.