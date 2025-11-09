به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ دبیر کارگروه تنظیم بازار استان در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان، که به ریاست کرمی، استاندار ایلام برگزار شد، اظهار کرد: در رزمایش تشدید نظارت بر بازار؛ با تقسیم بندی واحد‌های صنفی در بین دستگاه‌های اجرایی؛ بازار به صورت دقیق‌تری مورد بررسی قرار گرفته است و هر کدام از صنوف، موظف به رعایت تمام قوانین صنفی شده‌اند.

رضا محمد رحیمی، انجام گشت‌های مشترک در قالب این رزمایش را مثبت ارزیابی کرد و افزود: از ۱۶ مهر، ابتدای شروع رزمایش تاکنون، یک هزار و ۶۷ مورد بازرسی و ۳۵ گشت مشترک بازرسی از واحد‌های صنفی استان به عمل آمده، که برای ۲۴۱ واحد متخلف، پرونده تخلفاتی به ارزش بیش از ۲۶۷ میلیارد ریال، تشکیل شده است.

وی یادآوری کرد: سامانه ۱۲۴ پیگیر شکایات و گزارش‌های مردمی در خصوص تخلفات صنفی است.