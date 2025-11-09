پخش زنده
امروز: -
مسابقات والیبال قهرمانی کارگران کشور از امروز با شرکت ۱۰ تیم در بجنورد آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی قرعه کشی مسابقات والیبال قهرمانی کارگران کشور در خراسان شمالی با حضور ۱۰ تیم در دو گروه برگزار شد. رقابتها از امروز در مجموعه ورزشی کارگران امام علی (ع) بجنورد آغاز خواهد شد.
نخستین دیدار از ساعت ۹:۳۰ امروز بین دو تیم زنجان قزوین برگزار خواهد شد. خراسان شمالی با تیم های زنجان، قزوین، تهران و کرمان گل گهر، همگروه است.
استان خراسان شمالی در گستره رقابتهای ورزشی کارگری کشور، پس از موفقیت در مسابقات کوراش، این بار میزبان مسابقات والیبال قهرمانی کارگران کشور است.