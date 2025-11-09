پخش زنده
سفیر ایران در چین ضمن بازدید از خبرگزاری رسمی چین (شینهوا) با رئیس این خبرگزاری در پکن دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ در این دیدار رئیس خبرگزاری شینهوا ضمن اشاره به روابط رسانهای با ایران تصریح کرد: شینهوا مایل است تبادل و همکاری خود را با رسانهها و اندیشکدههای ایرانی تقویت کند و در روابط دوستانه بین دو کشور نقش مهمی ایفا کند.
آقای فو هوا همچنین ضمن تشریح روابط رسانهای خبرگزاری با طرفهای ایرانی ابراز امیدواری کرد که هر دو طرف همکاری خود را در چارچوب سازوکارهای چندجانبه افزایش دهند و به بهبود مستمر قدرت گفتمان بینالمللی کشورهای جنوب جهان کمک کنند.
آقای عبدالرضا رحمانی فضلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین نیز با اشاره به اهمیت ایران به روابط خود با چین، اظهار کرد: طرف ایرانی مشتاقانه در پی گسترش و تعمیق همکاری با شینهوا بویژه در حوزه تولید مشترک است و از نقش مهم رسانهها برای ارتقای توسعه روابط دوجانبه استقبال میکند.
نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در چین جنگ رسانهای را مهمترین جنگ کنونی در جهان امروز عنوان کرد و افزود: اتحاد کشورهای جنوب جهانی نقش بسزایی در برابر جریان رسانههای غربی ایفا میکند.
خبرگزاری شینهوا ارگان رسمی رسانهای حاکمیت چین است که از مطرحترین رسانههای این کشور بهشمار میرود و فعالیت بینالمللی گستردهای دارد.