به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ رسانه دولتی انگلیس بی بی سی اعلام کرد در یک سال منتهی به مارس امسال ۲۶۲ زندانی و سال پیش از آن نیز ۱۱۵ زندانی که با جرایم مختلف در زندان به سر می‌بردند به اشتباه آزاد شدند و پلیس همچنان در جست‌و‌جو برای یافتن برخی از آنان است.

به تازگی نیز سه زندانی با جرایم مختلف به اشتباه از زندان آزاد شدند که یکی از آنان ۱۰ روز پس از جست‌و‌جو‌های شبانه روزی‌های پلیس عاقبت با گزارش مردمی دستگیر شد و یک زندانی دیگر نیز خود را تسلیم کرد.

دادگستری انگلیس به علت پر شدن زندان‌ها برنامه آزادی زودهنگام زندانیان را اجرا کرده است و تاکنون صد‌ها زندانی پیش از پایان دوره محکومیتشان از زندان آزاد شدند که نگرانی آحاد جامعه به ویژه شاکیان این زندانیان را در پی داشته است.

براساس گزارش‌های رسمی منتشر شده در انگلیس تا ماه مارس امسال ۹ میلیون و چهارصد هزار فقره جرم در این کشور به وقوع پیوسته که ۶.۶ میلیون فقره آن در ادارات پلیس این کشور ثبت شده است.

مرکز ملی آمار انگلیس چندی پیش جرایم ثبت شده در این کشور را بالاترین میزان در تاریخ آن اعلام کرد.