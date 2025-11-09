پخش زنده
شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق مشترکان در برخی نقاط استان سمنان در روز یکشنبه هجدهم آبان ماه قطع میشود.
به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان در روز شنبه هفدهم آبان ماه به شرح ذیل انجام میشود.
سمنان:
شهرک گلستان خیابان فرهنگ کوچه اطلسی ۲ از ساعت ۰۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰ ظهر
گرمسار:
برق ضلع غرب و شرق بلوار مطهری، خیابان شهید شادلو، خیابان گلدیس و خیابان شهید ناصر میرآخوری از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ظهر
شهمیرزاد:
بلوار امام (از محدوده بانک سپه تا کمیته امداد) از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰ ظهر