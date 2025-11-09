به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این اطلاعیه آمده است:

به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشی‌های برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان در روز شنبه هفدهم آبان ماه به شرح ذیل انجام می‌شود.

سمنان:

شهرک گلستان خیابان فرهنگ کوچه اطلسی ۲ از ساعت ۰۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰ ظهر

گرمسار:

برق ضلع غرب و شرق بلوار مطهری، خیابان شهید شادلو، خیابان گلدیس و خیابان شهید ناصر میرآخوری از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ظهر

شهمیرزاد:

بلوار امام (از محدوده بانک سپه تا کمیته امداد) از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰ ظهر