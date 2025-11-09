مدیرعامل صندوق توسعه صنایع‌دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی، کاروانسرای شاه عباسی را فرصتی برای توسعه گردشگری منطقه دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برزین ضرغامی ، در ادامه سفر خود به استان کرمانشاه، و در بازدید از کاروانسرای شاه‌عباسی ماهیدشت ، بر تسریع مرمت و بهره‌برداری پایدار از کاروانسرای شاه عباسی تاکید کرد.

هدف از این بازدید، بررسی وضعیت مرمت و برنامه‌ریزی برای واگذاری به بخش خصوصی بود. در کرمانشاه پروژه‌های مانند خانه صارم الدوله، خانه سوری، خانه فیض مهدوی و ... از بناهای تاریخی ، به اقامتگاه‌های فعال تبدیل شده‌اند.

این سفر ادامه بازدیدهای پیشین از بناهای بافت قدیمی کرمانشاه مانند زورخانه علمدار، خانه صارم‌الدوله، تکیه بیگلربیگی، حمام بیگلری، سرای فیض و خانه حاج آخوند بود که پیشتر برای واگذاری مجموعه‌های تاریخی استان اولویت‌بندی شدند.

مدیرعامل صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی کشور ، همچنین در سفر یک روزه خود به استان کرمانشاه ، در مراسم افتتاح اقامتگاه سنتی آریانا در محل بنای تاریخی خانه رنده‌کش شرکت کرد.

این اقدامات نشان‌دهنده رویکرد صندوق در مشارکت بخش خصوصی برای حفظ میراث و ایجاد اشتغال است.استان کرمانشاه با ظرفیت بالا در میراث جهانی مانند بیستون، آماده جذب سرمایه برای احیای کاروانسراهای صفوی است و این بازدید می‌تواند گام مهمی در احیای بیشتر بناها باشد.

کاروانسرای شاه‌عباسی ماهیدشت، یکی از سه کاروانسرای صفوی استان کرمانشاه است که در شهر ماهیدشت و در ۲۵ کیلومتری جنوب غربی کرمانشاه قرار دارد . این کاروانسرا با ابعاد ۶۵ در ۶۵ متر، چهار ایوانی است و ورودی آن در جبهه جنوبی با سردر ، هشتی و حجره‌های اطراف قرار دارد. این اثر در مسیر بزرگراه آسیایی و جاده ابریشم سابق، نمادی از معماری تجاری-اقامتی دوران صفویه به شمار می‌رود.