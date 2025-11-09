رئیس دادگستری بم گفت: رفع موانع تولید از اولویت‌های دستگاه قضایی است و مشکلات واحد‌های صنعتی به‌صورت میدانی بررسی و برای رفع مشکلات برنامه‌ریزی شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالفضل فرحبخش در نشست با نمایندگان واحد‌های صنعتی و خودروسازی شهرستان بم افزود: در اجرای سند تحول قضائی و تحقق سیاست‌های ریاست معظم قوه قضائیه، امروز میزبان مدیران واحد‌های صنعتی بم بودیم تا روند مشکلات آنان را بررسی کنیم که بخشی از موانع در همین نشست مورد رسیدگی قرار گرفت و برای ۱۰ واحد تولیدی برنامه پیگیری مشخص شد.

وی خاطرنشان کرد: برخی از مشکلات مطروحه در سطح شهرستان قابل حل است و در دستور کار فوری قرار دارد، اما مواردی که نیازمند تصمیم‌گیری در سطح استان یا کشور است، برای پیگیری به مسئولان مربوطه منعکس خواهد شد.

رئیس دادگستری شهرستان بم ضمن تاکید بر این مطلب که هدف ما این است که هیچ واحد تولیدی به دلیل مشکلات اداری یا مالی متوقف یا تعطیل نشود، عنوان کرد: موضوعات مرتبط با شرکت‌های بزرگ از جمله کرمان موتور و مدیران خودرو، به‌ویژه در حوزه قیمت‌گذاری و تخصیص ارز، در سطح استان و کشور قابل پیگیری است.

حجت الاسلام و المسلمین فرحبخش تصریح کرد: تاکنون اقدام مؤثری در این زمینه انجام نشده، اما قول مساعد از سوی استانداری و وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای بررسی ویژه داده شده است.

وی ادامه داد: تمامی مشکلات واحد‌های تولیدی امروز به‌صورت دقیق شنیده و صورت‌جلسه شد و دادگستری شهرستان نتایج پیگیری‌ها را ظرف روز‌های آینده به اطلاع مدیران و رسانه‌ها خواهد رساند.

دراین نشست، موضوع منابع آب یکی از واحد‌های تولیدی نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد ظرف یک هفته کارشناسی لازم در خصوص چاه‌های فاقد مجوز انجام و نتیجه برای تصمیم‌گیری نهایی اعلام شود.