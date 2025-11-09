پخش زنده
امروز: -
روابط عمومی شرکت گاز استان سمنان اعلام کرد: اشتراک گاز شهر کلاته رودبار دامغان امروز یک شنبه هجدهم آبان ماه قطع است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این اطلاعیه آمده است:
به استحضار میرساند به منظور عملیات توسعه گازرسانی و تعمیرات شبکه گاز، ضرورت دارد جریان گاز شهر کلاته رودبار در روز یکشنبه ۱۴۰۴٫۰۸٫۱۸ از ساعت ۸ تا ۱۶ قطع شود
لذا از کلیه مشترکین واقع در این مناطق درخواست میگردد، قبل از خروج از منازل شیرهای مصرف داخلی و شیر اصلی بعد از کنتور را بسته و در طول مدت یاد شده از دستکاری کنتور و رگولاتور اماکن خودداری و شیرهای مصرف داخلی خود را تا وصل مجدد گاز و تحویل آن توسط مأمورین شرکت گاز شهرستان به حالت بسته نگه دارند.