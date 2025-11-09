به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: جریانات جنوبی سبب افزایش رطوبت، ابرناکی، وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی و کاهش دید افقی در مناطق جنوبی و جنوب غربی استان و جاده‌های مواصلاتی آبادان به شادگان، ماهشهر به آبادان و اهواز و هندیجان شده است.

محمد سبزه زاری با بیان اینکه این پدیده تا اواخر وقت امروز ادامه دارد افزود: هم اکنون رطوبت هوا در شهر‌های آبادان و خرمشهر ۱۰۰ درصد و دید افقی ۶۰۰ متر گزارش شده است.