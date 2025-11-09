به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان از راه‌اندازی مرکز شوق زندگی با هدف ارائه خدمات فوری، یکپارچه و حمایتی به کودکان کار، متکدیان و معتادان متجاهر خبر داد.

مجید زند اقطاعی در جلسه ساماندهی متکدیان، کودکان کار و خیابان و معتادان متجاهر کرمان گفت: مرکز شوق زندگی با هدف ارائه خدمات فوری و یکپارچه به گروه‌های آسیب‌پذیر، ظرف ۱۵ تا ۲۰ روز آینده جانمایی شده و فرایند راه‌اندازی آن آغاز می‌شود.

وی با بیان اینکه ویژگی بارز این مرکز تجمیع همه دستگاه‌های مسئول، سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین در یک مکان مشترک است، افزود: این اقدام موجب می‌شود تا مسائل مرتبط با کودکان کار و خیابان در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و پیگیری شود

وی تصریح کرد: مرکز شوق زندگی با پشتیبانی قضائی فعال اداره خواهد شد و وظایف هر دستگاه به‌طور مشخص تعریف شده است

مدیرکل امور اجتماعی استانداری کرمان همچنین از تشکیل تیم سیار و مشترک ساماندهی با محوریت سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری کرمان خبر داد و گفت: این تیم از ۱۹ آبان‌ماه طرح جمع‌آوری و ساماندهی متکدیان، کودکان کار و معتادان متجاهر را آغاز می‌کند. دستگاه‌های عضو ستاد ساماندهی موظفند نمایندگان خود را برای همکاری در این طرح به شهرداری معرفی کنند.

اقطاعی با اشاره به اهمیت شناسایی دقیق‌تر متکدیان، از راه‌اندازی سامانه مرکز بیومتریک طی دو هفته آینده خبر داد و اظهار داشت: این سامانه با همکاری سازمان ساماندهی مشاغل شهری راه‌اندازی می‌شود و اطلاعات گردآوری‌شده در آن، امکان رصد و مدیریت هوشمندتر این حوزه را فراهم خواهد کرد.