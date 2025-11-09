مدیرکل دفتر امور روستایی و شورا‌های استانداری کرمان گفت:بیش از ۹۰ درصد روستا‌های بزرگ و پرجمعیت استان به دوربین‌های پایش تصویری مجهز شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مالک اژدری گفت: در حال حاضر حدود ۲۷۰۰ دهیار در استان کرمان فعال هستند و در آینده نزدیک همایش منطقه‌ای دهیاران با محور توسعه و توانمندسازی جوامع روستایی برگزار خواهد شد.

وی بیان کرد: نگاه توسعه‌ای به روستا‌ها نه‌تنها موجب افزایش امنیت و پایداری جمعیت روستایی می‌شود، بلکه از مهاجرت بی‌رویه به شهر‌ها و شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیررسمی نیز جلوگیری می‌کند.

اژدری یاد آورشد: بیش از ۹۰ درصد روستا‌های بزرگ و پرجمعیت استان به دوربین‌های پایش تصویری مجهز شده‌اند و این اقدام نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع جرائم، به‌ویژه سرقت در مناطق روستایی داشته است.