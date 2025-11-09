پخش زنده
رئیس گروه توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر در ساتبا گفت: با نرخ فعلی خرید تضمینی برق تجدیدپذیر، درآمد سال نخست یک نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی ۳۶ میلیون تومان برآورد میشود و بازگشت سرمایه ساخت آن در چهار سال محقق خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی قاسمینژاد با اشاره به جزئیات فنی ساخت نیروگاههای خورشیدی، تشریح کرد: با توجه ویژه دولت به توسعه انرژیهای پاک، سرمایهگذاری در نیروگاههای خورشیدی به یکی از گزینههای مطمئن و سودآور برای مشارکت مردم در تولید برق تبدیل شده است چرا که علاوه بر بازده اقتصادی مناسب، میتوانند نقش مؤثری در کاهش ناترازی انرژی کشور ایفا کنند.
وی، اجزای یک نیروگاه خورشیدی را معرفی و بیان کرد: یک نیروگاه خورشیدی از پنلهای خورشیدی، اینورتر، سازههای نگهدارنده (استراکچر)، کابلکشی، سیستم حفاظتی و اتصال به شبکه تشکیل میشود؛ برق تولیدشده در پنلهای خورشیدی ابتدا به اینورتر و سپس به تابلوهای حفاظتی منتقل میشود تا انرژی تولیدی به برق قابل استفاده در شبکه تبدیل گردد.
وی درباره هزینههای احداث نیروگاههای کوچکمقیاس توضیح داد: در حال حاضر هزینه تمامشده یک نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی متصل به شبکه بین ۱۷۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان است؛ از این مبلغ، حدود ۶۵ میلیون تومان مربوط به پنلهای خورشیدی، ۳۰ میلیون تومان برای تامین اینورتر، ۲۰ میلیون تومان برای سازهها و حدود ۳۰ میلیون تومان نیز برای تجهیزات حفاظتی، نصب و کنتور نیروگاه برآورد میشود و مابقی هزینهها شامل حملونقل، جرثقیل و طراحی است.
قاسمینژاد با بیان اینکه یک نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی قادر است سالانه بیش از ۹۰۰۰ کیلوواتساعت برق تولید کند، خاطرنشان کرد: نرخ خرید تضمینی برق از این نیروگاهها ۳۸۲۰ تومان به ازای هر کیلوواتساعت است و دولت برای حفظ ارزش سرمایه مردم، نرخ پرداختی را متناسب با نوسانات بازار ارز و شاخصهای تورمی بهصورت ارزی و ریالی تعدیل میکند؛ بهطوری که در سال اول پنج درصد و پس از آن سالانه حدود ۲۵ درصد به نرخ خرید اضافه میشود.
به گفته وی، با نرخ فعلی خرید تضمینی، درآمد سال نخست یک نیروگاه ۵ کیلوواتی حدود ۳۶ میلیون تومان برآورد میشود و بازگشت سرمایه آن در حدود چهار سال محقق خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه به جز در برخی نقاط شمالی کشور، اغلب مناطق ایران از تابش خورشیدی مطلوبی برخوردارند، بیان کرد: تجربه سرمایهگذاریهای گذشته نشان میدهد برخی نیروگاههای خورشیدی کوچک به درآمد ماهانه حدود ۱۰ میلیون تومان نیز رسیدهاند.
رئیس گروه توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر ساتبا خاطرنشان کرد: نصب نیروگاههای خورشیدی ۵ کیلوواتی علاوه بر آنکه فرصتی مناسب برای سرمایهگذاریهای خرد به شمار میرود، میتواند برق مورد نیاز دستکم سه خانوار را تأمین کند و نقشی مؤثر در کاهش ناترازی انرژی کشور داشته باشد.