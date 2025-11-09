به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بهرام دوست پرست با اشاره به اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی در آخرین جلسه سال ۱۴۰۰، روز شهادت حضرت زهرا(س) را روز شهدای گمنام نامگذاری کردند، گفت: ۳۰۰ شهید گمنام همزمان در سراسر کشور و در سالگرد شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) تشییع می‌شوند که در همدان نیز از این برکت بی بهره نیستیم.

او از آغاز برنامه‌های تشییع پیکر‌های مطهر ۵ شهید والامقام دوران دفاع مقدس یک هفته قبل از سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در جای جای استان همدان خبر داد و افزود: ۲۶ آبان ماه امسال کاروان عطر یاس حامل پیکر‌های مطهر ۵ شهید گلگون کفن با استقبال رسمی مردم دارالمومنین و شهید پرور در فرودگاه همدان وارد شهر می‌شود و سپس پیکر‌های شهدا در جای جای استان همدان مورد تشییع و وداع مردم مومن قرار می‌گیرند.

نماینده کمیته جستجوی مفقودین در استان همدان تأکید کرد: برنامه ریزی شده تا کاروان عطر یاس در مناطق مختلف استان همدان شامل؛ شهر‌ها و روستاها، مساجد و هیئت های مذهبی، مدارس و دانشگاه‌ها، نهاد‌های دولتی و زندان حضور یابند و مردم در سراسر نقاط استان از برکت وجود شهدا بهره‌مند شوند.

دوست پرست تصریح کرد: سال گذشته استقبال خوبی در مدارس از شهدای گمنام انجام شد و سعی بر این است نوجوانان و جوانان را با فرهنگ ایثار و شهادت آشنا کنیم که در این زمینه حضور شهیدان در مدارس جزو برنامه‌های اولویت‌دار قرار گرفته است.

دوست پرست گفت: تاکنون پیکر‌های مطهر ۱۸۱ شهید گمنام دوران دفاع مقدس در مناطق مختلف همدان آرمیده‌اند.