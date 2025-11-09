پخش زنده
اولین جشنواره گلابی، در طامه نطنز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ دهیار روستای طامه نطنز گفت: در ۴۲ هکتار از باغهای طامه نطنز گلابی کشت میشود و امسال بیش از ۲۲۰ تُن از این محصول برداشت شده است.
علیرضا رهبری افزود: اوایل پاییز فصل برداشت گلابی است و هنوز سبز رنگ و نارس بوده، چیده و حدود یک تا دو ماه در انبار نگهداری میشود.
وی گفت: هر شهری و جایی با نام یک شخصیت، صنعت، مکان تاریخی و توریستی یا حتی یک میوه در کشور و دنیا شناخته میشود و گلابی نیز به عنوان تحفه نطنز در ایران زبانزد است.
تحفه نطنز در فرهنگعامه، کنایه از نمونهای نادر و کمیاب است چرا که از نظر طعم و مزه در نوع خود بینظیر است و بینظیری آن به دلیل ترکیبات خاک، آب و هوای ویژه نطنز است.