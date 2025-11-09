اخبار منتشر شده در انگلیس از اخراج، استعفا و یا بازنشستگی اجباری هزار و ۴۴۲ نفر از افسران و کارکنان نیروی پلیس انگلیس در سه سال اخیر حکایت دارد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ پس از اینکه چند گزارش مستقل در انگلیس عملکرد و رفتار شمار زیادی از نیرو‌های پلیس را از منظر حرفه‌ای و اخلاقی زیر سوال برد و از نژادپرستی ساختاری در نیروی پلیس پایتخت پرده برداشت، مارک رولی رئیس پلیس انگلیس با طفره رفتن از پذیرش نژاد پرستی ساختاری در زیر مجموعه اش امروز گفت: بررسی‌های عملکرد پلیس متروپولیتن (پلیس لندن) «به هیچ وجه صادقانه» نبوده است.

وی در عین حال از افسران پلیس که رفتار غیر استاندارد دارند خواست داوطلبانه این نیرو را ترک کنند.

مارک رولی افزود: قصد دارد از دست افسرانی که استاندارد‌های عملکرد را رعایت نکرده‌اند یا به ارزش‌های این نیرو اهمیت نمی‌دهند، خلاص شود به همین علت اوایل این هفته خطاب به افسران ارشدی که نمی‌توانند استاندارد‌های پلیس را رعایت کنند تاکید کرده که «مسیر خروج» برای آنان باز است.

مدت هاست پلیس انگلیس با اتهامات نژادپرستی نهادی، زن ستیزی و موارد متعددی از تخلف رو‌به‌رو است که سبب شده اعتماد جامعه انگلیس به پلیس کاسته شود.

رسانه‌ها در انگلیس می‌گویند پلیس متروپولیتن در حال مذاکره با وزارت کشور است تا اختیاراتی که بازنشستگی اجباری را الزامی می‌کند بازگرداند.

تاکنون ده‌ها گزارش درباره ارتکاب به انواع جرایم و فساد اخلاقی پلیس انگلیس در این کشور منتشر شد اما پر واکنش‌ترین آن جنایت هولناک وین کوزنز افسر ارشد پلیس انگلیس است که سارا اورارد، دختری جوان را ربود و پس از تجاوز و قتل جسد او را در یک پارک جنگلی مدفون کرد.