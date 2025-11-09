۲۱۱ مدرسه در استان زنجان با کمتر از ۱۰ دانش‌آموز فعال هستند؛ مدارسی که به گفته مسئولان آموزش و پرورش، نماد تلاش برای پوشش کامل تحصیلی در مناطق کم‌جمعیت و محروم‌ است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ تاراسی، مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان، با اشاره به گسترش عدالت آموزشی گفت: در استان زنجان ۲۱۱ مدرسه کمتر از ۱۰ دانش‌آموز دارند. به‌عنوان نمونه، ۱۲ مدرسه تنها یک دانش‌آموز، ۲۸ مدرسه دو دانش‌آموز و ۳۲ مدرسه سه دانش‌آموز دارند.

وی افزود: ایجاد این مدارس در مناطق کم‌جمعیت، اقدامی در راستای سیاست‌های دولت وفاق ملی برای شناسایی و بازگرداندن کودکان بازمانده از تحصیل است.

فرحناز فتحی، معاون ابتدایی آموزش و پرورش استان نیز اظهار کرد: آمار بازماندگان از تحصیل بر اساس سامانه «شهید محمودوند» جمع‌آوری می‌شود. سال گذشته از ۱۱ هزار و ۹۶۴ کودک لازم‌التعلیم، حدود هزار و ۲۵ نفر ثبت‌نام نکرده بودند.

به گفته وی، پس از پیگیری‌ها، ۱۱۶ نفر به چرخه آموزش بازگشتند و ۹۷ نفر در پیش‌دبستانی ثبت‌نام شدند. در مجموع، ۱۷۹ نفر، معادل ۸۶ درصد بازماندگان، شناسایی و پیگیری شده‌اند.

فتحی افزود: از میان بازماندگان، ۳۹۶ نفر در سنین ۶ تا ۱۱ سال قرار دارند. نرخ بازماندگی به تفکیک سن چنین است: ۶ ساله ۲ و شش دهم درصد، ۷ ساله نیم درصد، ۸ ساله ۹ صدم درصد، ۹ ساله ۵ دهم درصد، ۱۰ ساله پنج‌و‌نیم دهم درصد و ۱۱ ساله ۵ دهم درصد.

وی خاطرنشان کرد: نرخ کلی بازماندگی از تحصیل در دوره ابتدایی استان حدود ۷ دهم درصد است.