تحولی نو در دندانپزشکی ترمیمی؛
برگزاری کنگره ملی «دندانپزشکی ترمیمی هوشمند» در دانشگاه علوم پزشکی بابل
رئیس نخستین کنگره ملی «دندانپزشکی ترمیمی هوشمند گفت: علم، هنر و تکنولوژی در خدمت دندانپزشکی است و نخستین کنگره ملی دندانپزشکی ترمیمی هوشمند در بابل برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛
دکتر همایون علاقهمند، رئیس نخستین کنگره ملی «دندانپزشکی ترمیمی هوشمند با بیان اینکه علم، هنر و تکنولوژی در خدمت دندانپزشکی است گفت: نخستین کنگره ملی «دندانپزشکی ترمیمی هوشمند» با حضور برترین اساتید و متخصصان کشور، پاییز امسال به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار میشود.
وی افزود: امروزه سه عنصر علم، هنر و تکنولوژی، اصلیترین ارکان پیشرفت دندانپزشکی مدرن هستند و برای دستیابی به دندانپزشکی هوشمندانه باید به بهترین شکل از این ظرفیتها بهره برد.
وی با بیان اینکه دانشکده دندانپزشکی بابل بهعنوان قطب آموزش دندانپزشکی در مازندران، متعهد است با اجرای برنامههای جامع و تخصصی، مسیر ارتقای دانش، نگرش و عملکرد همکاران دندانپزشک را هموار سازد تصریح کرد: در نهایت این مسئله به بهبود پیامد بیماران و ارتقای سطح سلامت جامعه کمک مینماید.
دکتر علاقمند بیان کرد: این کنگره، نخستین گردهمایی تخصصی در حوزه دندانپزشکی ترمیمی هوشمند است که با حضور جمعی از اساتید و متخصصان برجسته کشوری در روزهای ۲۱ تا ۲۳ آبانماه ۱۴۰۴ در دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار خواهد شد.
وی افزود: تلاش ما این است که این کنگره علاوه بر معرفی تازهترین دستاوردها در حوزه مواد ترمیمی و فناوریهای نوین، فرصتی برای تعامل علمی و تبادل تجربه میان پژوهشگران و دندانپزشکان سراسر کشور باشد.