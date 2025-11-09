با هدف مدیریت بهینه مصرف آب ،موتور پمپ‌های کشاورزی دربم به مدت یک ماه خاموش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، بر اساس مصوبات شورای حفاظت از منابع آب شهرستان بم، چاه موتور‌های کشاورزی بم از تاریخ ۲۰ آبان‌ماه تا ۲۰ آذرماه خاموش خواهند بود.

در نشست شورای حفاظت از منابع آب بم موضوعاتی از جمله اجرای طرح «هُسام» جهاد کشاورزی، برنامه خاموشی چاه‌های کشاورزی و نحوه برنامه‌ریزی حجم آب سد نسا برای مصارف کشاورزی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

در پایان جلسه، مصوباتی در راستای اجرای طرح خاموشی و مدیریت بهینه مصرف آب به تصویب رسید و مقرر شد ادارات ذی‌ربط اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهند.

بر اساس مصوبات شورای حفاظت از منابع آب شهرستان، چاه‌های کشاورزی بم همانند سال‌های گذشته از تاریخ ۲۰ آبان‌ماه تا ۲۰ آذرماه خاموش خواهند بود تا ضمن صرفه‌جویی در مصرف آب، امکان تغذیه سفره‌های زیرزمینی و حفظ پایداری منابع آبی شهرستان فراهم شود.