در ادامه مسابقات فوتبال لیگ آزادگان؛
برد شیرین خانگی نفت و گاز گچساران
تیم فوتبال نفت و گاز گچساران میهمان خود را با شکست بدرقه کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در چارچوب هفته یازدهم رقابتهای لیگ آزادگان، تیم نفت وگاز گچساران در ورزشگاه شهدای نفت این شهرستان میزبان تیم مس کرمان بود.
در این بازی پرهیجان، نفت و گاز گچساران در دقیقه ۳۴ توسط سجاد مؤمنی به گل نخست دست یافت.
شاگردان محمود فکری که در نیمه دوم نیز بازی برتری به نمایش گذاشته بودند، در دقیقه ۸۰ با ضربه علی ملکوتیخواه به گل دوم رسیدند و عملاً سه امتیاز را از آن خود کردند.
تکگل تیم مس کرمان را نیز جلیل پناهی، بازیکن سابق نفت و گاز گچساران، در دقیقه ۵۶ به ثمر رساند تا اختلاف به حداقل برسد، اما درنهایت این گل نیز مانع از شکست تیم کرمانی نشد.
با این پیروزی، تیم نفت و گاز گچساران جمع امتیازات خود را به ۱۰ امتیاز رساند و با صعود دو پلهای در جدول ردهبندی، به رده چهاردهم رسید.