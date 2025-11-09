پخش زنده
کلاهبرداری جدید در پیام رسان واتساپ با فریب دادن افراد برای باز کردن تصاویر دستکاریشده، زمینه را برای هک شدن دستگاه فراهم میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ یک کلاهبرداری جدید در پیام رسان واتساپ در حال گردش است که میتواند امنیت کاربران را به خطر اندازد. این روش با فریب دادن افراد برای باز کردن تصاویر دستکاریشده، زمینه را برای دسترسی به اطلاعات حساس و هک شدن دستگاه فراهم میکند.
بنا بر این هرگز تصاویر مشکوک را از شمارههای ناشناس باز نکنید تا از قربانی شدن در این طرح جلوگیری شود.
ترفند پنهان کلاهبرداران: چگونه واتساپ شما هک میشود؟
کلاهبرداران پیامهایی بهظاهر بیضرر، معمولاً از شمارههای ناشناس و بدون نام، ارسال میکنند که فقط حاوی یک عکس و سؤالی مانند «این شما هستید؟» یا «این فرد را میشناسید؟» است.
هدف، فریب کاربر برای دانلود و باز کردن تصویر ضمیمهشده است. فایل در واقع یک تصویر دستکاریشده است که بدافزار را منتقل کرده و با بهرهبرداری از یک آسیبپذیری واتساپ در فرآیند پیشنمایش فایل، امکان دسترسی به دستگاه (تلفن هوشمند، تبلت یا رایانه شخصی) را فراهم میکند. این فرآیند در پسزمینه و بدون اطلاع کاربر انجام میشود.
در صورت هک واتساپ از طریق این روش، کلاهبرداران میتوانند به دادههای خصوصی شما دسترسی پیدا کنند. این شامل سرقت حساب واتساپ شما، رهگیری و برداشتن اطلاعات از دستگاهتان میشود. این اطلاعات ممکن است برای اخاذی نیز مورد استفاده قرار گیرد.
محافظت از واتساپ: چگونه از هک شدن جلوگیری کنیم؟
همیشه به فرستنده پیامها توجه ویژه داشته باشید؛ شمارههای ناشناس اغلب کلاهبردارانی هستند که بهصورت تصادفی پیام میدهند. بهتر است آنها را مسدود کنید. هرگز تصاویر یا فایلهای دیگر را باز نکنید، مگر اینکه ۱۰۰٪ از محتویات و فرستنده آن مطمئن باشید. بارگیری خودکار رسانه را غیرفعال کنید: به تنظیمات (Settings) > فضای ذخیرهسازی و داده (Storage and data) بروید و در بخش بارگیری خودکار رسانه (Auto-download media)، همه انواع فایلها را غیرفعال کنید. همیشه آخرین بهروزرسانیهای واتساپ را نصب کنید، زیرا این بهروزرسانیها آسیبپذیریهای امنیتی شناخته شده را برطرف میکنند.