به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ کوروش خسروی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان در یکصد و پنجاه و هفتمین نشست گفت: بر اساس آخرین پایش ملی که در بهار امسال به همت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران انجام شد، استان اصفهان در حوزه امنیت کسب‌وکار به رتبه دوم کشور رسید.

مفهوم امنیت سرمایه‌گذاری، مستلزم وجود چارچوب نهادینه‌ای از شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و اداری است که اعتماد پس‌انداز کنندگان و سرمایه‌گذاران را جلب کرده و امنیت جانی افراد و امنیت حقوقی معاملات را تضمین نماید.

اصفهان نخستین استانی است که قاب اقتصادی با سرمایه گذاری ۱۰ هزار میلیارد ریال (یک همت ) را تدوین کرده و مطابق آن برای تحقق رشد هشت درصدی سالانه تلاش می‌کند.

اصفهان با بیش از پنج میلیون نفر جمعیت، بیش از ۹ هزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ و حدود ۲۰۰ هزار واحد صنفی، صنعتی‌ترین استان کشور به شمار می‌آید.