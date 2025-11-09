پخش زنده
شاخص امنیت کسب و کار اصفهان در تابستان امسال از رتبه ۲۶ به جایگاه دوم کشور ارتقا یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ کوروش خسروی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان در یکصد و پنجاه و هفتمین نشست گفت: بر اساس آخرین پایش ملی که در بهار امسال به همت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران انجام شد، استان اصفهان در حوزه امنیت کسبوکار به رتبه دوم کشور رسید.
مفهوم امنیت سرمایهگذاری، مستلزم وجود چارچوب نهادینهای از شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و اداری است که اعتماد پسانداز کنندگان و سرمایهگذاران را جلب کرده و امنیت جانی افراد و امنیت حقوقی معاملات را تضمین نماید.
اصفهان نخستین استانی است که قاب اقتصادی با سرمایه گذاری ۱۰ هزار میلیارد ریال (یک همت ) را تدوین کرده و مطابق آن برای تحقق رشد هشت درصدی سالانه تلاش میکند.
اصفهان با بیش از پنج میلیون نفر جمعیت، بیش از ۹ هزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ و حدود ۲۰۰ هزار واحد صنفی، صنعتیترین استان کشور به شمار میآید.