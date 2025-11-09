وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بمنظور حضور در مجمع عمومی سازمان جهانی گردشگری ملل متحد و در چارچوب دیپلماسی فعال گردشگری جمهوری اسلامی ایران، وارد ریاض شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید رضا صالحی امیری امروز برای حضور و سخنرانی در بیست‌ و ششمین مجمع عمومی سازمان جهانی گردشگری ملل متحد وارد ریاض شد و در بدو ورود، مورد استقبال رسمی «ماجد الحمید»، معاون وزیر گردشگری عربستان و علیرضا عنایتی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ریاض قرار گرفت.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشورمان در چارچوب دیپلماسی فعال گردشگری جمهوری اسلامی ایران و با هدف گسترش تعاملات بین‌المللی، تقویت جایگاه ایران در ساختار‌های جهانی گردشگری و ارائه دیدگاه‌های کشور در زمینه بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری و هوش مصنوعی در توسعه گردشگری پایدار ، در این اجلاس شرکت می کند.

بیست‌ و ششمین مجمع عمومی سازمان جهانی گردشگری ملل متحد از ۷ تا ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۶ تا ۲۰ آبان ۱۴۰۴) در شهر ریاض، پایتخت عربستان برگزار می‌شود. این رویداد بین‌المللی که همزمان با پنجاهمین سالگرد تأسیس سازمان جهانی گردشگری برگزار خواهد شد، با شعار «گردشگری مبتنی بر هوش مصنوعی؛ بازتعریف آینده» میزبان نمایندگان بیش از ۱۶۰ کشور عضو است.

این نشست، یکی از مهم‌ترین گردهمایی‌های جهانی در حوزه سیاست‌گذاری و آینده‌پژوهی گردشگری به شمار می‌رود و با هدف بررسی راهکار‌های توسعه پایدار گردشگری، تبیین نقش نوآوری و فناوری‌های نوین در تحول این صنعت و تقویت همکاری‌های چندجانبه میان کشور‌ها برگزار می‌شود.

محور‌های اصلی این مجمع، شامل برگزاری نشست کمیته‌های آمار، رقابت‌پذیری، پایداری گردشگری و عضویت‌های وابسته، چهار نشست عمومی اصلی، نشست تخصصی با موضوع «تأثیر هوش مصنوعی و نوآوری بر شکل‌دهی آینده گردشگری جهانی»، انتخاب دبیرکل جدید سازمان جهانی گردشگری و نشست‌های ۱۲۴ و ۱۲۵ شورای اجرایی سازمان است.

انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و حجت‌الله ایوبی، رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارتخانه در این سفر، وزیر میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی را همراهی می‌کنند.

وزیر میراث‌فرهنگی در جریان این اجلاس، ضمن حضور در نشست‌های رسمی، در مجمع عمومی سازمان جهانی گردشگری سخنرانی و همچنین با شماری از وزرای گردشگری کشور‌های عضو و مقامات ارشد سازمان جهانی گردشگری درباره تقویت همکاری‌های منطقه‌ای، ارتقای جایگاه گردشگری ایران در عرصه جهانی و تبادل تجربیات نوآورانه گفت‌و‌گو خواهد کرد.