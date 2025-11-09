عضو هیئت علمی پژوهشگاه ابن‌سینا جهاددانشگاهی اعلام کرد: با بهره‌گیری از فناوری تکثیر دام‌های پربازده و نژاد‌های برتر داخلی، می‌توان طی چهار تا پنج سال بدون خروج ارز به خودکفایی در تولید گوشت کشور رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدمهدی نادری عضو هیئت علمی پژوهشگاه ابن‌سینا با بیان اینکه پژوهشگاه ابن‌سینا چند سالی است روی تکثیر دام‌های پربازده کار می‌کند، اظهار کرد: فعالیت ما از تحقیقات روی گاو آغاز شد و امروز به گاومیش و شتر نیز رسیده است. هدف این است که با بهره‌گیری از فناوری تولید جنین، از هر دام برتر بتوان تا ۲۰ رأس دام جدید در سال تولید کرد.

نادری توضیح داد: در این روش، از گاو برتر به‌صورت هفتگی تخمک‌گیری می‌شود و تخمک‌ها در محیط آزمایشگاه بارور می‌شوند؛ درست مشابه فرایند درمان ناباروری در انسان. جنین‌های حاصل، پس از هفت روز فریز و سپس در رحم گاو‌های عادی کاشته می‌شوند تا دام‌های جدید متولد شوند.

بهره‌وری بالا بدون افزایش تعداد دام

عضو هیئت علمی پژوهشگاه ابن‌سینا با تأکید بر این‌که افزایش بهره‌وری هدف اصلی این طرح است، گفت: در این روش، بدون افزایش تعداد دام، تولید گوشت افزایش می‌یابد. به‌عنوان مثال، گاوی که پیش‌تر در یک سال ۵۰۰ کیلوگرم گوشت تولید می‌کرد، با اصلاح نژاد و بهبود ژنتیکی می‌تواند تا ۷۰۰ کیلوگرم گوشت تولید کند، آن هم با همان میزان خوراک.

وی افزود: زمانی که بهره‌وری بالا برود و مصرف نهاده‌ها کاهش پیدا کند، هزینه‌های تولید پایین می‌آید و در نهایت گوشت با قیمت مناسب‌تری به دست مردم می‌رسد.

تمرکز بر نژاد‌های مقاوم و کم‌مصرف

نادری یکی از رهیافت‌های مهم این طرح را توجه به دام‌های مقاوم در برابر خشکسالی دانست و اظهار کرد: ما روی توسعه نژاد‌هایی مانند گاومیش و شتر تمرکز داریم، زیرا این دام‌ها نیاز آبی و غذایی کمتری دارند و در شرایط اقلیمی خشک کشور عملکرد مناسبی نشان می‌دهند.

وی با اشاره به مزایای اقتصادی این دو گونه دام گفت: محصولات شتر، از جمله گوشت و شیر، ماهیت ارگانیک و صادراتی دارند و در بسیاری از کشور‌های دنیا قیمت بالاتری نسبت به گوشت گاو دارند. توسعه این دام‌ها می‌تواند هم به رفع نیاز داخلی کمک کند و هم درآمد ارزی حاصل از صادرات را افزایش دهد.

نیاز به حمایت برای تحقق خودکفایی گوشت

نادری در پایان خاطرنشان کرد: ما یک پکیج کامل از فناوری‌ها و طرح‌های توسعه‌ای را در نمایشگاه معرفی کرده‌ایم. برآورد ما این است که با سرمایه‌گذاری حدود دو همت، می‌توان ظرف چهار تا پنج سال کشور را در زمینه گوشت قرمز به خودکفایی رساند. پس از آن نیز این دام‌ها به‌صورت تصاعدی در جمعیت دامی کشور افزایش خواهند یافت و نیاز به سرمایه‌گذاری جدید نخواهد بود. در حال حاضر، تولید ما نسبت به سال گذشته پنج برابر شده است، اما برای تحقق خودکفایی در مقیاس ملی، نیازمند حمایت بودجه‌ای و توجه بیشتر دستگاه‌های متولی هستیم.