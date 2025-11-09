در حالی که تنش‌ها میان کاراکاس و واشنگتن به نقطه جوش رسیده، ونزوئلا با دریافت سامانه‌های پدافند هوایی پیشرفته روسی از جمله پنتسیر و بوک-ام ۲، توان دفاعی خود را به شکلی چشمگیر تقویت کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، همزمان با افزایش حضور نظامی تحریک‌آمیز آمریکا در دریای کارائیب، منابع رسمی در مسکو و کاراکاس تأیید کردند، اولین محموله‌های تسلیحات پیشرفته روسی، شامل سامانه‌های دفاع هوایی Pantsir F-۱ و Buk-M۲E و هزاران موشک دوش‌پرتاب Igla-S، به ونزوئلا تحویل داده شده است و این اقدام همزمان با تهدید مسکو به ارسال تسلیحات استراتژیک‌تر مانند موشک‌های هایپرسونیک و بروز اختلاف در کابینه جنگی ترامپ، معادلات نظامی منطقه را پیچیده‌تر کرده است.

همچنین این اقدام که در چارچوب توافق جامع همکاری‌های دفاعی دو کشور صورت می‌گیرد، با واکنش قاطع کرملین همراه بود و سخنگوی وزارت خارجه روسیه ضمن تأکید بر حمایت از حاکمیت ونزوئلا، هشدار داد، هرگونه اقدام نظامی آمریکا منطقه را بی‌ثبات‌تر خواهد کرد.

منابع روسی پا را فراتر گذاشته و از احتمال ارسال سامانه‌های تهاجمی دوربردتر مانند موشک‌های کروز "کالیبر" و حتی موشک‌های مافوق صوت جدید "اورِشنیک" به ونزوئلا خبر داده‌اند؛ تسلیحاتی که می‌تواند توازن استراتژیک را به کلی به نفع کاراکاس تغییر دهد.

این تقویت دفاعی در حالی انجام می‌شود که دولت ترامپ با اعزام ناو هواپیمابر "یو‌اس‌اس جرالد فورد"، زیر دریایی‌های اتمی و هزاران تفنگدار دریایی، بزرگترین آرایش نظامی خود در منطقه را به نمایش گذاشته است. با این حال، گزارش‌های درز کرده از واشنگتن حاکی از بروز تردید و اختلاف در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری آمریکاست.

گفته می‌شود دونالد ترامپ شخصاً نگران "هزینه‌های سیاسی و نظامی" یک تهاجم مستقیم است و همزمان، تنش‌هایی میان پیت هگزت، وزیر دفاع جنگ‌طلب، و فرمانده میدانی منطقه بر سر استراتژی حمله به ونزوئلا به وجود آمده است. در این میان، چهره‌های تندرویی مانند مارکو روبیو و ماریا کورینا ماچادو از اپوزیسیون ونزوئلا، همچنان بر طبل جنگ می‌کوبند، اما این تردید‌ها در کاخ سفید نشان می‌دهد که محور مقاومت در آمریکای لاتین با تقویت بازدارندگی خود، محاسبات واشنگتن را با چالش جدی مواجه کرده است.