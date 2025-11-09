مهرشاد افقری، شناگر اصفهانی، در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی توانست در ماده ۵۰ متر پروانه به فینال این رقابت‌ها راه یابد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رقابت‌های شنای ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی در شهر ریاض عربستان در جریان است و برترین شناگران قاره در استخر المپیک شاهزاده فیصل بن‌فهد با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

دیروز نمایندگان ایران در چند ماده مختلف به رقابت پرداختند که درخشش مهرشاد افقری در ماده ۵۰ متر پروانه از افتخارات کاروان شنای کشورمان بود.

مهرشاد افقری، شناگر ملی‌پوش اصفهانی، در مرحله نیمه‌نهایی ماده ۵۰ متر پروانه با ثبت زمان ۲۴ ثانیه و ۴۹ صدم ثانیه و قرار گرفتن در رتبه هفتم، به فینال این ماده صعود کرد. او پیش‌تر در مرحله مقدماتی، با زمان ۲۴ ثانیه و ۸۸ صدم ثانیه از گروه خود صعود کرده بود تا یکی از هشت فینالیست نهایی رقابت‌ها باشد.

افقری در حالی به جمع فینالیست‌ها رسید که در این ماده، ۳۶ شناگر از کشور‌های مختلف اسلامی حضور داشتند

عملکرد مهرشاد افقری ثابت کرد اصفهان یکی از قطب‌های اصلی پرورش استعداد در ورزش‌های آبی کشور است.