شاخص کیفی هوا در شهرهای آبادان و خرمشهر همچنان در وضع قرمز قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز یکشنبه هجدهم آبان منتهی در ساعت ۸ صبح در آبادان با ۱۷۱، خرمشهر با ۱۸۱، شادگان با ۱۵۳، کارون با ۱۸۰، ماهشهر با ۱۶۳، آغاجاری با ۱۵۹، بهبهان با ۱۵۸، هویزه با ۱۷۶، سوسنگرد با ۱۹۳، ملاثانی با ۱۶۳، شوشتر با ۱۶۶ و اندیمشک با ۱۵۸ میکروگرم بر متر مکعب در وضع قرمز و ناسالم برای تمامی گروههای سنی قرار گرفت.
در این مدت آلودگی هوا در اهواز با ۳۳۵ میکروگرم بر متر مکعب در وضع قهوهای خطرناک گزارش شده است.
شاخص کیفی هوا در شهرهای هفتکل، باغملک، اندیکا، لالی و دزفول در محدوده نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس و شهرهای هندیجان، رامشیر، رامهرمز، مسجدسلیمان و شوش در وضع زرد و قابل قبول قرار دارد.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیمبندی میشود، بر اساس این تقسیمبندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.