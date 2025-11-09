مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران از اتصال بیش از ۴۵ هزار مشترک خانگی و تجاری به شبکه پرسرعت فیبرنوری منازل و کسب‌وکار‌ها توسط اپراتور‌های متعهد و مخابرات در استان خبر داد.

‌به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ اسماعیل اعزی مدیرکل ارتباطات استان، در بازدید از پروژه فیبر نوری شهر ساری ضمن تشریح آخرین وضعیت اجرای این طرح ملی، گفت: تاکنون، با اجرای بیش از ۱۱۰۰ کیلومتر حفاری و بالغ بر ۱۵۰۰ کیلومتر فیبر کشی، پوشش حدود ۲۲۰ هزار خانوار شهری فراهم شده است و در حال حاضر بیش از ۴۵ هزار مشترک در سطح استان، شامل شهر‌های آمل، بابل، جویبار، چالوس، عباس آباد، رستم کلا، نکا، نشتارود، کیاکلا، سلمانشهر، خرم آباد، امیرکلا، هچیرود، آکند و پل سفید به این شبکه پرسرعت متصل هستند.

اعزی در ادامه افزود: تاکنون طرح ملی فیبر نوری منازل و کسب‌وکار‌ها در ۱۵ شهر مازندران به اتمام رسیده و با اجرای این طرح و بهره برداری از آن و اتصال بیش از ۱۵ هزار نفر از مشترکین به اینترنت پرسرعت بر بستر فیبر نوری در طی یک سال گذشته توسط اپراتور‌های متعهد، منجر به ثبت رشدی دو برابری در این زمینه شده است.

اعزی با اشاره به اجرای پروژه فیبر نوری بصورت همزمان در ۱۰ شهر دیگر مازندران، اظهار کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته توسط اداره کل پروژه فیبر نوری در شهر‌های نور و محمودآباد نیز با انعقاد تفاهم نامه لازم با شهرداری‌های مربوطه اجرایی خواهند شد.

دبیر کارگروه توسعه دولت الکترونیک استان مازندران با اشاره به طرح ملی فیبر نوری شرکت مخابرات ایران که اخیرا توسط ریاست جمهور و مقام عالی وزارت ارتباطات رونمایی شد، تصریح کرد؛ این طرح در مازندران در مرکز استان و شهر ساری در حال برنامه ریزی و اجرا می‌باشد و بر این اساس مهاجرت کلیه مشترکین مخابرات از کابل مسی بر روی فیبر نوری اجرایی خواهد شد.