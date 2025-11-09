از سوی فدراسیون اسکیت جمهوری اسلامی ایران، امید داوری به عنوان مربی تیم ملی اسکیت رولبال کشور منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ اردوی آماده‌سازی تیم ملی اسکیت رولبال جمهوری اسلامی ایران به منظور آمادگی برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان امارات در شهر خرم‌آباد برگزار شد. در این اردو میلاد گودرزی به عنوان کمک‌مربی در کنار امید داوری فعالیت داشت.

امید داوری و میلاد گودرزی از قهرمانان اسکیت رولبال جهان در یک دهه گذشته به شمار می‌روند و نقش مهمی در رشد و توسعه این رشته در ایران داشته‌اند.

گفتنی ست هدایت سه تیم ملی اسکیت ایران بر عهده احسان حبیب‌آبادی، مربی تیم ملی اسکیت آزاد (فری‌استایل)، مسیح امین‌خواه، مربی تیم ملی آلپاین اسکیت و امید داوری، مربی تیم ملی رولبال مربیان اصفهانی ست.