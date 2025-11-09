مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران گفت: در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد گاز کشور در منطقه عسلویه تأمین می‌شود و در جلسه صبح امروز هم در حال بررسی برای برنامه ریزی‌ها برای فصول سرد سال از نظر تامین گاز می‌باشیم، این برنامه‌ریزی‌های باعث می‌شود که ما به راحتی از زمستان عبور کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمید بورد مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در بخش خبری بامدادی در خصوص تامین پایدار گاز در فصل زمستان که صبح امروز در عسلویه در حال برگزاری است گفت: خوشبختانه امسال طبق برنامه ریزی‌های انجام شده با آمادگی بیشتری وارد فصل زمستان می‌شویم.

مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در ادامه با اشاره به افزایش تولید گاز افزود: خوشبختانه امسال تولید گاز نسبت به سال گذشته و سنوات قبل افزایش دارد ولی از هموطنان درخواست می‌کنیم به تناسب که تولید را افزایش می‌دهیم مصرف را کنترل کنند.

بورد افزود:، اما با توجه به مصرف گاز در فصل سرد و اولویت تأمین گاز بخش خانگی و تجاری، و همچنین برای کاهش محدودیت‌های گازی در بخش صنایع و نیروگاه از هموطنان درخواست می‌کنیم ما را یاری دهند.