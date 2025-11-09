پخش زنده
به مناسبت روز جهانی شهرسازی، استاندار مرکزی با اشاره به اولویت یافتن تولید مسکن بر طراحی شهری در دهههای اخیر، خواستار رویکردی جامع در عمران شهرها شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ هشت نوامبر در تقویم میلادی مصادف با ۱۷ آبانماه روز جهانی شهرسازی نامگذاری شده است.
توسعه و بهسازی فضای شهری با نگاه مهندسی و شهرسازی نوین امکان پذیر است.
مهدی زندیه وکیلی استاندار مرکزی در مراسم بزرگداشت روز جهانی شهرسازی گفت: باید با حفظ بافت تاریخی و سنتی و احترام به کالبد هویتی شهرها با نگاه مهندسی و شهرسازی برای توسعه و عمران شهرها تلاش کرد.
مهدی زندیه وکیلی گفت: در کشور در دهههای اخیر سیاستهای حوزه مسکن بیشتر به تولید مسکن اختصاص یافته و به طراحی شهری کمتر توجه شده که باید با توجه به موضوع طراحی شهری چه در طرحهای توسعه محور بافتهای جدید و چه در بهسازی بافتهای قدیمی برای رسیدن به توسعه متوازن و اصولی تلاش کرد.
در این مراسم از شهرداران برخی شهرهای استان برای بهسازی فضا و کالبد شهری تجلیل شد.