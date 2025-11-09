به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ هشت نوامبر در تقویم میلادی مصادف با ۱۷ آبانماه روز جهانی شهرسازی نامگذاری شده است.

توسعه و بهسازی فضای شهری با نگاه مهندسی و شهرسازی نوین امکان پذیر است.

مهدی زندیه وکیلی استاندار مرکزی در مراسم بزرگداشت روز جهانی شهرسازی گفت: باید با حفظ بافت تاریخی و سنتی و احترام به کالبد هویتی شهر‌ها با نگاه مهندسی و شهرسازی برای توسعه و عمران شهر‌ها تلاش کرد.

مهدی زندیه وکیلی گفت: در کشور در دهه‌های اخیر سیاست‌های حوزه مسکن بیشتر به تولید مسکن اختصاص یافته و به طراحی شهری کمتر توجه شده که باید با توجه به موضوع طراحی شهری چه در طرح‌های توسعه محور بافت‌های جدید و چه در بهسازی بافت‌های قدیمی برای رسیدن به توسعه متوازن و اصولی تلاش کرد.

در این مراسم از شهرداران برخی شهر‌های استان برای بهسازی فضا و کالبد شهری تجلیل شد.