پخش زنده
امروز: -
بنابر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور میزان ذرات آلاینده در ۱۹ شهر خوزستان در وضعیت بنفش ، قرمز و نارنجی آلودگی قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بر اساس شاخص های اعلام شده در سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۸ صبح امروز یکشنبه ۱۸ آبان ، میزان ذرات آلاینده در ایستگاههای شهرهای آغاجاری، اندیکا، اندیمشک، اهواز، باغملک، بهبهان، کارون، خرمشهر، دزفول، شوشتر، سوسنگرد، شادگان، لالی. ماهشهر، ملاثانی، هفتکل، هندیجان و هویزه در وضعیت بنفش ، قرمز و نارنجی آلودگی هوا قرار گرفته است.
بنا بر اعلام مراکز بهداشت در این وضعیت، افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیمبندی میشود، براساس این تقسیمبندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.
بنابر اعلام کارگروه اضطرار آلودگی هوای خوزستان ، امروز مدارس صبح و عصر در اغلب شهرهای استان به صورت غیرحضوری است ، ولی دانشگاهها و ادارات فعالیت خود را به صورت عادی ادامه میدهند.