سرزمین کهن خراسان جنوبی با قدمتی دیرینه، دارای ۱۰ اثر جهانی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی در ارتباط با برنامه سلام خبرنگار شبکه بین المللی خبر با اشاره به ثبت جهانی باغ و عمارت اکبریه بیرجند، گفت:

برآبادی افزود: باغ و عمارت اکبریه بیرجند در فهرست میراث جهانی یکی از ۸ باغ ایرانی است که ثبت جهانی شده، از ۲۰۰ اثر ثبت ملی بیرجند، از هزار و ۲۰ اثر ثبت ملی خراسان جنوبی و یکی از ۲۹ هزار اثری است که در کشور به ثبت رسیده است.

به گفته این باغ یکی از نبوغ و شاهکار‌های بشری در زمینه باغ‌های ایرانی و معماری است و قدمت این عمارت به دوران زندیه تا قاجاریه برمی گردد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی افزود: علاوه بر این اثر ۹ اثر دیگر نیز در خراسان جنوبی در میراث جهانی به ثبت رسیده است.

وی از ثبت ۴ کاروانسرای جهانی در شهرستان‌های طبس، عشق آباد، نهبندان و سرایان خبر داد و گفت: ثبت جهانی این کاروانسرا‌ها نشان دهنده این است که خراسان جنوبی از دیر باز محل عبور و مرور گردشکران داخلی و خارجی بوده است.

برآبادی افزود: قنات بلده در شهرستان فردوس خراسان جنوبی یک نبوغ و شاهکار بشری است که در فهرست میراث جهانی به ثبت رسیده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی گفت: روستای اصفهک طبس خراسان جنوبی نیز به عنوان دومین روستای گردشگری جهان و روستای خرشاد به عنوان دومین روستای صنایع دستی ایران، ژئوپارک طبس نیز در فهرست جهانی به ثبت رسیده است.

وی شهرستان طبس را شهرستانی شگفت انگیز دانست که در روستا‌های آن نخل، شالی، پرتقال و نارنج با هم سبز می‌شود.

برآبادی با اشاره به اینکه بیابان لوت اولین اثری است از فهرست طبیعی ایران که در فهرست میراث جهانی به ثبت رسیده وگرم‌ترین نقظه زمین است، افزود: با توجه به داده‌های سنجش شده در دو سال قبل، بیابان لوت گرم‌ترین نقظه زمین با ۷۰ درجه دما است.

وی از برگزاری همایش بین المللی بیابان جهانی لوت در خراسان جنوبی همزمان با رویداد ملی ایران جان خبر داد و گفت: این همایش بین المللی ۲۱ و ۲۲ آبان با تمرکز گردشگری برگزار می‌شود.