سومین نشست اجتماعی مردمی آمریکای لاتین و کارائیب روز شنبه در شهر سانتا مارتا، کلمبیا با هدف تقویت گفتگوی جامعه مدنی و پیش از نشست رسمی سران سِلاک-اتحادیه اروپا آغاز به کار کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، این رویداد ۲ روزه، نمایندگانی از سازمان‌های جامعه مدنی، کشور‌های مختلف منطقه را گرد هم می‌آورد تا درباره چالش‌های مشترک از جمله مهاجرت به گفت‌و‌گو بپردازند.

برگزار کنندگان این نشست اعلام کرده‌اند، هدف از این گردهمایی کمک به ترویج صلح، دموکراسی و اتحاد منطقه‌ای است. این رویداد درست پیش از "چهارمین نشست سران جامعه کشور‌های آمریکای لاتین و کارائیب (CELAC) و اتحادیه اروپا (UE) " که از روز یکشنبه در همین شهر آغاز می‌شود، برگزار شد.

بر اساس بیانیه منتشر شده، این نشست به دنبال افزایش مشارکت و تأثیرگذاری سیاسی نهاد‌های مردمی در ساز و کار‌های دولتی مانند سِلاک است. شرکت‌کنندگان تلاش خواهند کرد تا یک دستور کار مشترک تدوین کرده و راه‌هایی برای تعامل سازنده میان جنبش‌های اجتماعی و دولت‌های منطقه پیدا کنند.