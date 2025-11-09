پاکستان میتواند پلی برای اتصال ایران به شرق آسیا باشد
رئیس مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه سفر هیئت پارلمانی به پاکستان گامی بلند در مسیر استحکام اتحاد دو کشور بود،گفت: پاکستان میتواند پلی برای اتصال ایران به شرق آسیا باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه ۱۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود، گفت: در ابتدا لازم است بار دیگر مشکلات معیشتی که باعث سخت شدن زندگی برای مردم شده است را یادآوری کنم. روشن است که حل ریشهای این مشکلات نیاز به اقدامات زیرساختی جدی در حوزه اقتصاد دارد، اما با تمرکز بر سه مساله اجرایی شدن کالابرگ به شیوه جدید، کاهش مشکل مسکن و برنامه ریزی برای درمان میتوان در مسیر بهبود زندگی جاری مردم اقدامات موثری انجام داد. در این زمینه در آینده با جزئیات بیشتری سخن خواهیم گفت، اما فعلاً از دولت محترم میخواهم که در تصمیم گیری درباره مسائلی که کشور در گذشته، تجربههای ناموفقی داشته است، با نگاهی جامع، تدبیر لازم را اتخاذ کند.
وی افزود: همچنین در پی اعتراف صریح رئیسجمهور ایالات متحده امریکا به داشتن مسئولیت مستقیم در تجاوز رژیم صهیونی به ایران، که نقض آشکار حقوق بینالملل، منشور ملل متحد و حاکمیت ملی کشورمان به شمار میرود، اینجانب به نمایندگی از ملت عزیز و شریف ایران، این عمل شنیع را به شدیدترین وجه محکوم میکنم و اعلام میدارم که دولت ایالات متحده طبق قوانین بین المللی باید پیامدهای حقوقی، سیاسی و نظامی این تجاوز آشکار که منجر به شهید شدن تعداد زیادی از شهروندان ما شده است را بپذیرد. ملت ایران، با وحدت و اقتدار، در برابر هرگونه تهدیدی ایستاده و متجاوزان را نسبت به اقدامات تجاوزکانه خود پاسخگو خواهد کرد.
رئیس مجلس گفت: همچنین لازم میدانم که برای استحضار ملت عزیز و نمایندگان محترم، گزارشی را از سفر اخیر خود به کشور برادر و همسایه، پاکستان ارائه دهم. این سفر در راستای مطالبه رهبر انقلاب از مجلس و در چارچوب دیپلماسی پارلمانی با دعوت رییس مجلس ملی پاکستان آقای ایاز صادق انجام شد. یکی از اهداف این سفر رساندن پیام تشکر مردم و رهبر انقلاب از حمایتهای مجلس و مسئولان خصوصاً مردم پاکستان بود و دیگر اهداف آن تقویت ارتباطات اقتصادی، فرهنگی و امنیتی بین دو کشور تعیین شده بود. پاکستان، برای ایران از اهمیت راهبردی بالایی در عرصههای مختلف اقتصادی، فرهنگی و امنیتی برخوردار است؛ چرا که نیازهای تجاری دو کشور مکمل یکدیگر بوده، اشتراکات فرهنگی شان عمق بسیار بالایی دارد، ظرفیتهای مهمی برای همکاریهای امنیتی و دفاعی قابل دستیابی است و موقعیت جغرافیایی این کشور، میتواند پلی برای اتصال ایران به شرق آسیا و فراتر از آن باشد.
وی افزود: در این سفر سهروزه، برای پیگیری اهداف ذکر شده، هیئت پارلمانی ایران با مقامات عالیرتبه پاکستان یعنی رئیس مجلس ملی، کفیل ریاست جمهوری و رییس مجلس سنا، نخست وزیر و فرمانده ارتش این کشور دیدار کرد و دو نشست صمیمی با فعالان اقتصادی ایران و پاکستان و نخبگان سیاسی و فرهنگی نیز برگزار شد.
قالیباف گفت: پیگیری اجرایی شدن سندهای همکاری امضا شده در سفر ریاست محترم جمهور، افزایش حجم تجارت دوجانبه به ۱۰ میلیارد دلار، تسهیل تهاتر کالا با اصلاح زیرساخت ها، نهایی شدن فرایند تجارت آزاد، گسترش همکاریهای مرزی، توسعه بازارچههای مشترک، تقویت امنیت مرزها و برنامهریزی برای همکاریهای سه جانبه ایران، چین و پاکستان در پروژههای مشترک از جمله مواردی بود که مورد بحث و تصمیمگیری قرار گرفت که امیدوارم با اجرایی شدن آنها توسط دولتهای دو کشور، بتوان نتایج ملموس آن را بزودی مشاهده کرد.
وی افزود: در پایان، باید از مردم بزرگوار پاکستان تشکر ویژهای کنم. استقبال گرم و پرشور آنان از هیئت ایرانی، به خصوص در شهرهای اسلامآباد و کراچی، نشاندهنده عمق محبت و برادری میان دو ملت است. به طور خاص، حضور در نماز جمعه کراچی، یکی از لحظات به یاد ماندنی این سفر بود. نمازگزاران پاکستانی با شور و هیجان غیرمنتظرهای از نماینده جمهوری اسلامی ایران استقبال کردند؛ ابراز محبتها و فریادهای حمایت از ایران و فلسطین، صحنههایی فراموشنشدنی خلق کرد. این استقبال، استقبالی از کل ملت مقاوم ایران بود و نشان داد که مردم پاکستان، مردم ایران را برادران خود میدانند. این صحنهها در پرتو برادری اسلامی رخ میدهد و به ما ثابت میکند که مسلمانان زیر سایه اسلام و در چارچوب «انما المؤمنونَ اخوَه» میتوانند از هر محاسبه مادی فراتر روند و بر هر ابرقدرتی غلبه کنند. این سفر، گامی بلند در مسیر استحکام اتحاد دو کشور بود. امیدوارم با تلاشهای مشترک، آیندهای روشنتر برای هردو ملت رقم بزنیم. ان شاءالله