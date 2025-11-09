به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سرهنگ عبدالمجید برزگر افزود: در این نوع کلاهبرداری، سه نفر (قربانی واقعی، خریدار ظاهری، و کلاهبردار) درگیر هستند و معمولاً قربانی اصلی شخصی است که کالا یا پول خود را از دست می‌دهد بدون اینکه مستقیماً با کلاهبردار در تماس باشد.

وی اظهار داشت: برای پیشگیری از گرفتار شدن شهروندان در کلاهبرداری مثلثی از معامله با افرادی که اطلاعات ناقص یا مشکوک ارائه می‌دهند خودداری کنید.

برزگر به مردم توصیه کرد: در صورت امکان، با شماره تلفن ثابت و آدرس واقعی فرد تماس بگیرید و صحت اطلاعات را بررسی کنید. اگر از طریق پایگاه‌های اینترنتی خرید و فروش (مثل دیوار، شیپور و...) معامله می‌کنید، از بخش پیام نگاری درون برنامه خارج نشوید و از ارسال اطلاعات شخصی خودداری کنید.

وی همچنین گفت: وجه کالا را فقط از حساب شخصی که کالا را برایش ارسال می‌کنید دریافت کنید.

اگر شخصی گفت پول را یکی از دوستانم برایت واریز می‌کند، معامله را انجام ندهید؛ این یکی از نشانه‌های کلاهبرداری مثلثی است. هرگز قبل از واریز وجه و اطمینان از صحت آن، کالا را ارسال نکنید.

برزگر با تاکید بر توجه به پیامک‌های بانکی و رسید‌های جعلی افزود: رسید‌های بانکی ممکن است جعلی باشند. فقط از طریق سامانه اینترنت بانک یا همراه بانک خود موجودی را بررسی کنید. به هیچ عنوان به عکس واریز اعتماد نکنید.

وی همچنین با اشاره به ثبت و نگهداری مستندات معامله گفت: همه مکاتبات، رسیدها، پیام‌ها و اطلاعات طرف معامله را ذخیره کنید. در صورت بروز مشکل، این اطلاعات برای پلیس و مراجع قضایی اهمیت زیادی دارد.

برزگر با تاکید بر استفاده از درگاه‌های امن و رسمی به مردم توصیه کرد: اگر خرید اینترنتی انجام می‌دهید، مطمئن شوید درگاه پرداخت با آدرس معتبر (https) و نماد اعتماد الکترونیکی (eNAMAD) فعال است. از لینک‌هایی که در پیامک یا شبکه‌های اجتماعی برای پرداخت ارسال می‌شود، استفاده نکنید.

وی با اشاره به مشورت با پلیس گفت: در صورت مشاهده موارد مشکوک از ادامه معامله خودداری کنید. موضوع را در سریعترین زمان از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهید.