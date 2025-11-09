پخش زنده
دادستان مهریز از اتخاذ تصمیمات فوری برای رفع خطرات مسیر جاده کنجکوه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، دهقان طرزجانی از اتخاذ تصمیمات فوری برای رفع خطرات مسیر جاده کنجکوه خبر داد و گفت: با توجه به گزارشها و نارضایتیهای مردمی، ممنوعیت تردد خودروهای سنگین، افزایش گشتهای نظارتی، نصب دوربین و آغاز عملیات اصلاحی این محور در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد:بهدنبال نگرانیهای عمومی نسبت به وقوع حوادث در مسیر جاده کنجکوه، بازدید میدانی دادستان مهریز به همراه سرپرست بخشداری مرکزی، فرمانده انتظامی مهریز، رئیس پلیسراه استان یزد و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی از این محور انجام شد و وضعیت موجود و نقاط حادثهخیز از نزدیک بررسی شد.
دادستان مهریز با اشاره به خطرآفرین بودن تردد خودروهای سنگین در این مسیر، اعلام کرد: شورای ترافیک شهرستان با قید فوریت تشکیل میشود تا تصمیمگیری درباره ممنوعیت عبور خودروهای سنگین و افزایش نیروهای نظارتی در کوتاهترین زمان انجام شود.
وی همچنین از آمادگی مالکین اراضی در مسیر برای واگذاری زمین بهمنظور اجرای طرح اصلاحی خبر داد و گفت: جلسه مشترک با حضور دستگاههای مرتبط برای تعیین تکلیف و آغاز عملیات اجرایی برگزار خواهد شد.
دادستان مهریز افزود: بخشداری مرکزی موظف شد حداکثر ظرف ۴۵ روز نسبت به نصب دوربینهای نظارتی اقدام کند تا امکان کنترل تردد و پیشگیری از تخلفات افزایش یابد.
وی در پایان یادآور شد: عملیات آزادسازی و اصلاح مسیر شامل خاکبرداری، خاکریزی، تسطیح و آسفالت با همکاری اداره راهداری و حملونقل جادهای و با مشارکت محلی انجام خواهد شد و این اداره باید هرچه سریعتر نسبت به آشکارسازی و نصب تابلوهای هشدار و ایمنی اقدام کند.