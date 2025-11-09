به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، دهقان طرزجانی از اتخاذ تصمیمات فوری برای رفع خطرات مسیر جاده کنج‌کوه خبر داد و گفت: با توجه به گزارش‌ها و نارضایتی‌های مردمی، ممنوعیت تردد خودرو‌های سنگین، افزایش گشت‌های نظارتی، نصب دوربین و آغاز عملیات اصلاحی این محور در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد:به‌دنبال نگرانی‌های عمومی نسبت به وقوع حوادث در مسیر جاده کنج‌کوه، بازدید میدانی دادستان مهریز به همراه سرپرست بخشداری مرکزی، فرمانده انتظامی مهریز، رئیس پلیس‌راه استان یزد و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی از این محور انجام شد و وضعیت موجود و نقاط حادثه‌خیز از نزدیک بررسی شد.

دادستان مهریز با اشاره به خطرآفرین بودن تردد خودرو‌های سنگین در این مسیر، اعلام کرد: شورای ترافیک شهرستان با قید فوریت تشکیل می‌شود تا تصمیم‌گیری درباره ممنوعیت عبور خودرو‌های سنگین و افزایش نیرو‌های نظارتی در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.

وی همچنین از آمادگی مالکین اراضی در مسیر برای واگذاری زمین به‌منظور اجرای طرح اصلاحی خبر داد و گفت: جلسه مشترک با حضور دستگاه‌های مرتبط برای تعیین تکلیف و آغاز عملیات اجرایی برگزار خواهد شد.

دادستان مهریز افزود: بخشداری مرکزی موظف شد حداکثر ظرف ۴۵ روز نسبت به نصب دوربین‌های نظارتی اقدام کند تا امکان کنترل تردد و پیشگیری از تخلفات افزایش یابد.

وی در پایان یادآور شد: عملیات آزادسازی و اصلاح مسیر شامل خاک‌برداری، خاک‌ریزی، تسطیح و آسفالت با همکاری اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و با مشارکت محلی انجام خواهد شد و این اداره باید هرچه سریع‌تر نسبت به آشکارسازی و نصب تابلو‌های هشدار و ایمنی اقدام کند.