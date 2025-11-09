به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان لرستان گفت:نخستین گروه از پرندگان مهاجر با عبور از کریدور هوایی غرب کشور وارد تالاب بیشه‌دالان در شهرستان بروجرد شدند.

کامران فرمان پور افزود: همزمان با آغاز فصل مهاجرت پرندگان، نخستین گروه از پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی در تالاب بیشه دالان بروجرد مشاهده و ثبت شد.

فرمان پور با بیان اینکه تالاب بیشه‌دالان یکی از زیستگاه‌های مهم پرندگان مهاجر، است،گفت:با توجه به ورود این پرندگان ،یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بروجرد به‌صورت مستمر در حال گشت‌زنی و کنترل منطقه است تا امنیت لازم برای پرندگان فراهم شود و از هرگونه تهدید احتمالی جلوگیری شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان از دوستداران محیط زیست خواست در صورت مشاهده ی هرگونه تخلف زیست ‌محیطی،موضوع را از طریق سامانه ی شبانه روزی ۱۵۴۰ اطلاع دهند.