مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان از ورود نخستین گروه پرندگان مهاجر به تالاب بیشهدالان بروجرد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان لرستان گفت:نخستین گروه از پرندگان مهاجر با عبور از کریدور هوایی غرب کشور وارد تالاب بیشهدالان در شهرستان بروجرد شدند.
کامران فرمان پور افزود: همزمان با آغاز فصل مهاجرت پرندگان، نخستین گروه از پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی در تالاب بیشه دالان بروجرد مشاهده و ثبت شد.
فرمان پور با بیان اینکه تالاب بیشهدالان یکی از زیستگاههای مهم پرندگان مهاجر، است،گفت:با توجه به ورود این پرندگان ،یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بروجرد بهصورت مستمر در حال گشتزنی و کنترل منطقه است تا امنیت لازم برای پرندگان فراهم شود و از هرگونه تهدید احتمالی جلوگیری شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان از دوستداران محیط زیست خواست در صورت مشاهده ی هرگونه تخلف زیست محیطی،موضوع را از طریق سامانه ی شبانه روزی ۱۵۴۰ اطلاع دهند.