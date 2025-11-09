به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران گفت: در ۷ ماهه نخست سال جاری در مجموع مقدار ۵۶۴۵۵ تن کود کشاورزی ازته با هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی به ۲۲ شهرستان مازندران ارسال شد.

رضا افراسیابی افزود: این مقدار کود کشاورزی ازته با هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی به ۲۲ شهرستان مازندران ارسال و توسط ۲۸۰ کارگزاری توزیع تعاونی و خصوصی فعال تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران با صدورحواله الکترونیک در بین کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی استان مازندران با هدف ارتقاء تولید محصولات زراعی و باغی توزیع شد.

وی اضافه کرد: کود ازته در حال حاضر به عنوان پر مصرف‌ترین کود کشاورزی زراعی و باغی در سطح استان مازندران محسوب می‌شود که خوشبخاته روند تامین و توزیع آن در سطح مازندران شرایط مطلوبی دارد.