بیش از ۵۶ هزار تن انواع کودهای کشاورزی ازته، هفت ماه امسال در مازندران توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران گفت: در ۷ ماهه نخست سال جاری در مجموع مقدار ۵۶۴۵۵ تن کود کشاورزی ازته با هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی به ۲۲ شهرستان مازندران ارسال شد.
رضا افراسیابی افزود: این مقدار کود کشاورزی ازته با هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی به ۲۲ شهرستان مازندران ارسال و توسط ۲۸۰ کارگزاری توزیع تعاونی و خصوصی فعال تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران با صدورحواله الکترونیک در بین کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی استان مازندران با هدف ارتقاء تولید محصولات زراعی و باغی توزیع شد.
وی اضافه کرد: کود ازته در حال حاضر به عنوان پر مصرفترین کود کشاورزی زراعی و باغی در سطح استان مازندران محسوب میشود که خوشبخاته روند تامین و توزیع آن در سطح مازندران شرایط مطلوبی دارد.