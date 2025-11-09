به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، غلامحسین مظفری دیشب در نشست گفت و گوی فرهنگی با حضور جمعی از نخبگان خراسان رضوی در مشهد افزود: همه چیز باید با منطق درست خود پیش برود زیرا امروز نیاز‌های مردم متنوع است.

استاندار خراسان رضوی با بیان این که وجود امام رضا (ع) یکی از سرمایه‌های ملی ماست، گفت: از این رو باید در حوزه تمدنی خراسان بیشتر کار کنیم و در حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی الگو شویم و وظیفه مشترک ما آن است که از فرصت‌ها و ظرفیت‌های استان برای کمک به مردم استفاده کنیم.

مظفری عنوان کرد: شرایط و وضعیت ما در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مطلوب نیست و باید در ابن بخش‌ها آسیب‌شناسی کرده و از فرصت‌های موجود حداکثر استفاده را داشته باشیم، افزود: امروز ما با علم و آگاهی نسبت به شرایط موجود مسئولیت پذیرفته‌ایم، درست است شرایط سخت است، اما این که سختی کار را توجیهی برای کم‌کاری یا سهل انگاری کنیم به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.

استاندار خراسان رضوی گفت: نخستین شرط در انجام صحیح امور آن است که باور کنیم اگرچه شرایط سخت است، اما می‌توان کار کرد و با هم افزایی و همدلی امور را پیش ببریم.

وی با بیان این‌که ما خیلی از داشته‌های خود را به ویژه در حوزه فرهنگی، مذهبی و دینی فراموش کردیم، افزود: بزرگترین سرمایه ما در سطح کلان قرآن و عترت است، اما از آن‌ها به خوبی بهره نبرده‌ایم و فقط در مساجد استفاده کردیم.

مظفری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که مردم به لحاظ معیشت تحت فشار هستند و باید چاره اندیشی شود، افزود: ۹۰ درصد اقتصاد استان خصوصی است.

وی اظهار کرد: هر طرحی که در حوزه اقتصادی به مسئولان کشوری ارائه داده‌ایم، الگو شده است از این رو در حوزه‌های فرهنگی، مذهبی و دینی هم توقع از استان بالاست.

استاندار خراسان رضوی عنوان کرد: این خطه دارای ظرفیت‌هایی است که در هیچ جای کشور نیست و باید با استفاده از آنها باری از دوش کشور برداریم و در همه عرصه ها به ویژه در حوزه فرهنگی الگو ساز باشیم.

مظفری افزود: محور تحولات کنونی ما در مشهد و استان باید مبتنی بر زیارت باشد و معتقدیم که مشهدالرضا (ع) شهر تعامل، گفت‌و‌گو، صلح و آرامش است زیرا حضرت رضا (ع) بنیانگذار گفت‌و‌گو بین ادیان بودند.