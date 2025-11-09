دستان هنرمند فیروزه کوب، علاوه بر افزایش چند برابری ارزش افزوده، زمینه اشتغال دیگران را نیز فراهم کرده است.

فیروزه‌کوبی از صنایع دستی است و با نشاندن قطعه‌های کوچک سنگ فیروزه به حالت موزاییکی بر سطح ظرف‌ها، زیورآلات و اشیای تزئینی فلزی خلق می‌شود.

هنری که این روز‌ها از سوی هنرمندان استان مرکزی تولید می‌شود که خانم قبادی یکی از آنهاست.

قبادی با بیان اینکه در تلاش برای استفاده از فرصت‌های خالی زندگی در مسیر هنر است گفت: این هنر حدود ۶۰ یا ۷۰ سال پیش در مشهد انجام شد و سپس به شهر‌های هنری کشور و اراک آمد.

او افزود: تاکنون به ده‌ها مشتاق، این هنر را آموزش داده است.

قبادی ابراز داشت: هنر فیروزه‌کوبی مانند بسیاری از هنر‌ها جنبه تزیینی و تجملی دارد که من در تلاش برای کاربردی نمودن آن هستم.

ساخت ظروفی نظیر شیرینی‌خوری، قندان، گلدان، گلاب‌پاش، سنگاب و زیور آلات زنانه از دست ساخته‌های این هنرمند است.

او از بانوان خواست برای استفاده از فزصت‌های زندگی و رفتن به سمت آرامش به سمت این هنر روی بیاورند.