معاون اقتصادی استاندار، از اجرایی شدن طرح تمرکز فرآیندهای صادراتی در گمرک یزد خبر داد و آن را گامی راهبردی برای تقویت و ساماندهی تجارت استان یزد دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمدرضا علمدار، با اشاره به مصوبه نشست کارگروه پیشران صادرات استان یزد، از اجرایی شدن طرح تمرکز فرآیندهای صادراتی در گمرک یزد خبر داد و آن را گامی راهبردی برای تقویت و ساماندهی تجارت استان یزد دانست.
علمدار در تشریح این تصمیم، گفت: بر اساس این مصوبه، از این پس تمامی کالاهای تولیدی استان یزد که به مقصد بازارهای جهانی ارسال میشوند، باید به صورت متمرکز و انحصاری از طریق گمرک یزد اظهار و صادر شوند. این تصمیم به معنای پایان رویههای پراکنده و آغاز یک فصل جدید در مدیریت صادرات استان یزد است.
وی با تشریح اهداف این طرح افزود: این اقدام راهبردی سه هدف مشخص را دنبال میکند. اولاً، با تمرکز رویهها در گمرک استان یزد ، به دنبال تسهیل و تسریع فرآیندهای اداری برای صادرکنندگان هستیم. ثانیاً، این تمرکز به ما امکان میدهد تا نظارت دقیقتر و کنترل کیفی مؤثرتری بر کالاهای صادراتی داشته باشیم تا نام و اعتبار محصولات یزد در بازارهای جهانی حفظ شود و در نهایت، هدف ما ارتقاء جایگاه گمرک یزد به عنوان دروازه اصلی و استراتژیک صادرات استان یزد است.
علمدار در پایان ضمن تأکید بر اهمیت همکاری بخش خصوصی و دولتی تصریح کرد: موفقیت این طرح در گرو همکاری و هماهنگی همهجانبه میان دستگاههای اجرایی، اتاق بازرگانی، تشکلهای خصوصی و خود صادرکنندگان است.