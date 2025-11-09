آغاز فیلمبرداری دو اثر سینمایی در مرزبانی راز و غلامان
با اتمام همایش استانی نهج البلاغه که با هدف ترویج معارف و افزایش دانش عمومی درباره شخصیت حضرت علی (ع) در رازوجرگلان برگزار شد، مراسم تصویربرداری دو اثر سینمایی با همین مضمون، در مرزبانی رازو جرگلان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛
همایش استانی نهجالبلاغه و آیین افتتاحیه فیلمبرداری فیلم سینمایی «رایان» و فیلم کوتاه «خط مرز» با حضور سرهنگ ابوالفضل نظری فرمانده مرزبانی خراسان شمالی، حجتالاسلام صامتی رئیس عقیدتی سیاسی مرزبانی استان، بازرگان اسفندیاری فرماندار، حجتالاسلام نادعلیزاده امام جمعه شهر راز، دادستان و جمعی از مسئولان شهرستان راز و جرگلان در محل مرزبانی راز و غلامان برگزار شد.
در این مراسم، سرهنگ ابوالفضل نظری فرمانده مرزبانی خراسان شمالی گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران امروز به برکت رهبری الهی و هوشمندانه حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (مدظلهالعالی) پرچمدار مقاومت در منطقه و خار چشم مستکبران عالم است.
وی افزود: مرزبانان غیور کشور با اتکا به ایمان و عشق به ولایت، در سختترین شرایط جغرافیایی از مرزهای عزت و اقتدار جمهوری اسلامی حراست میکنند.
وی با تأکید بر نقش مهم مردم مرزنشین در پشتیبانی از امنیت کشور افزود:
مرزبانی بدون همراهی مردم مرزنشین به توفیق کامل نمیرسد و امنیت پایدار در سایه تعامل میان مرزبانان و مسئولان محلی از جمله فرمانداران و دستگاههای خدماترسان تحقق مییابد.
سرهنگ نظری گفت: توجه به آموزههای نهجالبلاغه از ارکان جهاد تبیین است و امروز با تولید آثار فرهنگی همچون فیلمهای “رایان” و “خط مرز”، مرزبانی خراسان شمالی گامی مؤثر در جهت نشر معارف امیرالمؤمنین (ع) و ارتقای بینش دینی و فرهنگی نیروهای خود برداشته است.
وی با اشاره به تولید فیلم کوتاه «خط مرز» گفت:این اثر با محوریت ارتباط سربازان با معارف نهجالبلاغه و تأثیر معنویت در خدمت صادقانه ساخته میشود و هدف آن ترویج اخلاص، صداقت و عمل به آموزههای امیرالمؤمنین (ع) در محیط خدمت است.
این همایش با آغاز رسمی فیلمبرداری دو اثر یادشده به پایان رسید.