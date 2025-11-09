با اتمام همایش استانی نهج البلاغه که با هدف ترویج معارف و افزایش دانش عمومی درباره شخصیت حضرت علی (ع) در رازوجرگلان برگزار شد، مراسم تصویربرداری دو اثر سینمایی با همین مضمون، در مرزبانی رازو جرگلان آغاز شد.

آغاز فیلم‌برداری دو اثر سینمایی در مرزبانی راز و غلامان

آغاز فیلم‌برداری دو اثر سینمایی در مرزبانی راز و غلامان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ همایش استانی نهج‌البلاغه و آیین افتتاحیه فیلم‌برداری فیلم سینمایی «رایان» و فیلم کوتاه «خط مرز» با حضور سرهنگ ابوالفضل نظری فرمانده مرزبانی خراسان شمالی، حجت‌الاسلام صامتی رئیس عقیدتی سیاسی مرزبانی استان، بازرگان اسفندیاری فرماندار، حجت‌الاسلام نادعلی‌زاده امام جمعه شهر راز، دادستان و جمعی از مسئولان شهرستان راز و جرگلان در محل مرزبانی راز و غلامان برگزار شد.

در این مراسم، سرهنگ ابوالفضل نظری فرمانده مرزبانی خراسان شمالی گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران امروز به برکت رهبری الهی و هوشمندانه حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) پرچمدار مقاومت در منطقه و خار چشم مستکبران عالم است.

وی افزود: مرزبانان غیور کشور با اتکا به ایمان و عشق به ولایت، در سخت‌ترین شرایط جغرافیایی از مرز‌های عزت و اقتدار جمهوری اسلامی حراست می‌کنند.

وی با تأکید بر نقش مهم مردم مرزنشین در پشتیبانی از امنیت کشور افزود:

مرزبانی بدون همراهی مردم مرزنشین به توفیق کامل نمی‌رسد و امنیت پایدار در سایه تعامل میان مرزبانان و مسئولان محلی از جمله فرمانداران و دستگاه‌های خدمات‌رسان تحقق می‌یابد.

سرهنگ نظری گفت: توجه به آموزه‌های نهج‌البلاغه از ارکان جهاد تبیین است و امروز با تولید آثار فرهنگی همچون فیلم‌های “رایان” و “خط مرز”، مرزبانی خراسان شمالی گامی مؤثر در جهت نشر معارف امیرالمؤمنین (ع) و ارتقای بینش دینی و فرهنگی نیرو‌های خود برداشته است.

وی با اشاره به تولید فیلم کوتاه «خط مرز» گفت:این اثر با محوریت ارتباط سربازان با معارف نهج‌البلاغه و تأثیر معنویت در خدمت صادقانه ساخته می‌شود و هدف آن ترویج اخلاص، صداقت و عمل به آموزه‌های امیرالمؤمنین (ع) در محیط خدمت است.

این همایش با آغاز رسمی فیلم‌برداری دو اثر یادشده به پایان رسید.