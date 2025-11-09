مدیر تعاون روستایی استان گلستان گفت:تا کنون ۲هزار و ۴۱۵ تن دانه روغنی سویا به ۱۳ مرکز خرید تعاونی و ۲ مرکز خرید کارخانجات روغنکشی استان تحویل شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ محمدرضا جامی گفت: مطابق برآورد تولید سازمان جهاد کشاورزی استان ۱۰ هزار تن سویا در سال جاری از مزارع استان برداشت خواهدشد.

وی بیان کرد: در راستای توسعه کشت دانه‌های روغنی، پرداخت وجوه سویای کشاورزان در مدت کمتر از ۱۵ روز پس از تحویل محصول، آغاز شده و ۷۵ میلیارد تومان وجه محصول کشاورزان روز جاری برای پرداخت به بانک کشاورزی ارسال شده است.

مدیر تعاون روستایی گلستان ادامه داد:محصول کشاورزان با مباشرت اتحادیه تعاون روستایی استان گلستان برای شرکت‌های خریدار دانه روغنی و مشارکت کارخانجات روغنکشی استان گلستان انجام می‌پذیرد.

جامی توضیح داد:پرداخت وجه محصول کشاورزان بصورت کامل و در یک مرحله انجام خواهد شد.