رفع تعهدات ارزی شرکت دانشهای بنیان که دچار مشکل شدهاند در دستور کار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیسجمهور قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیسجمهور در سومین نمایشگاه فن نما و بیست و ششمین نمایشگاه اتوکام اصفهان گفت: رفع تعهدات ارزی شرکت دانشهای بنیان که دچار مشکل شده را در دستور کار قرار دادهایم.
حسین افشین افزود: رایزنی و گفتوگوهای زیادی برای حل این مشکل با بانک مرکزی شده و در مرحله نهایی برای رسیدن به یک توافق هستیم تا شرکتهای دانش بنیان ارز صادراتی خود را در بازار دوم به فروش برسانند.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیسجمهور اضافه کرد: برگزاری نمایشگاه فن نما و اتوکام به توسعه شرکتهای دانش بنیان و برقراری ارتباط این واحدها با صنعت کمک خواهد کرد و یک فرصت سرمایه گذاری است.
همچنین در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان به ریاست معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیسجمهور پیشنهادات در خصوص اعمال حسابداری تورمی، حذف اثر تورم از مالیات شرکتها و چالشهای فعالان اقتصادی درباره تعرفههای برق بررسی و مقرر شد این موضوعات در شورای ملی گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح و پیگیری شود.
حسین افشین در این نشست گفت: ۱۰ هزار شرکت دانشبنیان با کیفیت و خوب در کشور فعال است که ۱۰ درصد از آنها در استان اصفهان قرار دارند.
وی با بیان اینکه ۲.۵ میلیارد دلار صادرات این شرکتهاست افزود: برای نگاه به آینده باید سرمایهگذاری روی شرکتهای دانشبنیان را در اولویت کارهای خود قرار بدهیم.
افشین همچنین با اشاره به کمبود آب در کشور با درخواست از مردم برای صرفهجویی بیشتر در مصرف آب گفت: نخستین گام برای استفاده از فناوری، کاهش مصرف و مدیریت بهتر انرژی است.
اصفهان حدود ۱۰ درصد از واحدهای فناور و دانش بنیان کشور را در خود دارد و دومین استان کشور در این زمینه است.
سه پارک علم و فناوری، بیش از ۱۰ مرکز رشد فناوری و بیش از ۷۶۰ شرکت دانشبنیان، اینک در این استان فعالیت دارند.