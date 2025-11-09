به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، علیرضا نثاری در این برنامه که در محل روستا‌های ملوسان، وهمان، وده سرخه، در جمع تعدادی از کشاورزان و دامداران برگزار شد، گفت، تغییر روش کشاورزی سنتی به سمت صنعتی شدن از موضوعات مهمی است که در مجلس به دنبال آن هستیم.

او افزود: یکی از فواید کشاورزی صنعتی افزایش عملکرد بیشتر در واحد سطح کمتر است که موجب افزایش سرانه اقتصادی کشاورز می شود.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی به مصرف بیش از ۹۰ درصدی آب در بخش کشاورزی انتقاد و تصریح کرد: تا زمانی که کشاورزی ما به روش سنتی اداره شود، همین مشکلات را خواهیم داشت.

نثاری گفت: تاکنون امسال بیش از ۳ هرار میلیارد تومان تسهیلات در بخش‌های مختلف کشاورزی از جمله آب و خاک، معاونت امور دام و صنایع و زراعت به شهرستان اختصاص داده شده است که به مرور در اختیار متقاضیان قرار داده می شود.

او تأمین نهاد‌های دامی با هدف تولید دام و طیور با قیمت ارزان را مهم ذعنوان و تأکید کرد: ۲ هزار تن انواع نهاده تأمین شده است و در اختیار کارخانه‌های تولید خوراک دام شهرستان، قرار می گیرد که آنها هم موظف هستند به شکل یارانه‌ای در اختیار مرغداران، دامداران و طیور و آبزیان قرار دهند.