کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز شرایط جوی نسبتا آرامی در هرمزگان برقرار خواهدبود.

برقراری شرایط جوی آرام در هرمزگان، ۱۸ آبان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری در بعدازظهر در مناطق دریایی با وزش باد سطحی پیش بینی می‌شود.

او افزود: دریا تا ظهر نسبتا آرام و شرایط تردد‌های دریایی مساعد پیش بینی می‌شود و در بعدازظهر دریا با وزش باد جنوب غربی کمی مواج خواهد شد.

سی سی پور گفت: فردا صبح تا ظهر در مناطق شرقی و پاره‌ای نقاط مرکزی با افزایش سرعت باد شمال شرقی، احتمال وقوع گردوخاک و کاهش موقتی کیفیت هوا دور از انتظار نخواهد بود.

او افزود: از لحاظ دمایی، فردا افزایش نسبی دمای کمینه در سطح استان مورد انتظار است.