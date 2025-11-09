پخش زنده
امروز: -
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز شرایط جوی نسبتا آرامی در هرمزگان برقرار خواهدبود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری در بعدازظهر در مناطق دریایی با وزش باد سطحی پیش بینی میشود.
او افزود: دریا تا ظهر نسبتا آرام و شرایط ترددهای دریایی مساعد پیش بینی میشود و در بعدازظهر دریا با وزش باد جنوب غربی کمی مواج خواهد شد.
سی سی پور گفت: فردا صبح تا ظهر در مناطق شرقی و پارهای نقاط مرکزی با افزایش سرعت باد شمال شرقی، احتمال وقوع گردوخاک و کاهش موقتی کیفیت هوا دور از انتظار نخواهد بود.
او افزود: از لحاظ دمایی، فردا افزایش نسبی دمای کمینه در سطح استان مورد انتظار است.