به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، حسن صادقی، رئیس دانشگاه نیشابور امروز در آیین افتتاح این کارگاه، بر ضرورت تعامل و ارتباط صنعت و معدن با دانشگاه تاکید کرد و همین کارگاه را از ثمرات مثبت آن دانست.

رئیس دانشکده فناوری‌های نوین بین‌رشته‌ای دانشگاه نیشابور هم در این آیین گفت: پس از ماه‌ها برنامه‌ریزی و تلاش، در‌های کارگاه تخصصی تراش فیروزه و گوهرسنگ‌ها با محوریت تراش دامله به روی استعداد‌های جوان دانشگاه گشوده شد.

زهرا مختاری افزود: این کارگاه به عنوان بستری آموزشی-کاربردی، فرصتی را برای دانشجویان مقطع کارشناسی رشته‌های طراحی طلا و جواهر، و کارشناسی ارشد گوهرشناسی کاربردی و کانی‌های صنعتی و سایر علاقه‌مندان فراهم می‌کند تا با یادگیری اصول طراحی و تراش سنگ‌های قیمتی، گامی در مسیر تبدیل ایده‌های هنری به محصولات باکیفیت بردارند و خلاقیت خود را در این عرصه به منصه ظهور برسانند.

وی ادامه داد: این طرح که با همکاری هیئت مدیره معدن فیروزه نیشابور و پشتیبانی همه‌جانبه دانشکده فناوری‌های نوین بین‌رشته‌ای به ثمر نشسته است تاکیدی بر اهمیت «تراش اصولی» به عنوان حلقه گمشده بین معدن و بازار است و در این کارگاه ثابت می‌شود که یک تراش دقیق و هنرمندانه می‌تواند سرنوشت یک سنگ را از یک ماده خام به یک اثر ماندگار تبدیل کند.

مختاری افزود: ما بر این باوریم که تراش، تنها یک مهارت نیست، بلکه زبانی برای گفت‌و‌گو با سنگ و آشکار کردن داستان منحصر‌به‌فرد درون آن است. اینجا جایی است که هنر سنتی، علم روز و سرمایه‌های ملی در کنار هم قرار می‌گیرند تا آینده‌ای درخشان را برای صنعت گوهرسنگ‌های ایران رقم بزنند.