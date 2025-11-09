به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ روابط عمومی اداره کل فرودگاه‌های استان مازندران اعلام کرد: پرواز‌های حج عمره ۱۴۰۴ استان مازندران از فرودگاه شهدای ساری به مقصد مدینه و جده همچنان ادامه دارد.

بر این اساس، شش سورتی پرواز در ماه‌های آبان و آذر ۱۴۰۴ زائران مازندرانی را از ساری به عربستان اعزام خواهند کرد.

پرواز‌های حج عمره زائران مازندرانی در روز‌های ۱۴، ۱۹، ۲۴ و ۲۹ آبان و ۴ و ۹ آذرماه انجام می‌شود.

نخستین پرواز حج عمره ۱۴۰۴ مازندران، روز جمعه ۴ مهرماه فرودگاه شهدای ساری را به مقصد جده ترک کرد.

قرار است امسال ۲۵۰۰ زائر عمره مازندرانی در قالب ۱۹ کاروان، راهی سرزمین وحی شوند.

برنامه پروازی حج عمره فرودگاه شهدای ساری