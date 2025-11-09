پخش زنده
برنامه پروازی حج عمره ۱۴۰۴ فرودگاه شهدای ساری تا ماه آینده اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ روابط عمومی اداره کل فرودگاههای استان مازندران اعلام کرد: پروازهای حج عمره ۱۴۰۴ استان مازندران از فرودگاه شهدای ساری به مقصد مدینه و جده همچنان ادامه دارد.
بر این اساس، شش سورتی پرواز در ماههای آبان و آذر ۱۴۰۴ زائران مازندرانی را از ساری به عربستان اعزام خواهند کرد.
پروازهای حج عمره زائران مازندرانی در روزهای ۱۴، ۱۹، ۲۴ و ۲۹ آبان و ۴ و ۹ آذرماه انجام میشود.
نخستین پرواز حج عمره ۱۴۰۴ مازندران، روز جمعه ۴ مهرماه فرودگاه شهدای ساری را به مقصد جده ترک کرد.
قرار است امسال ۲۵۰۰ زائر عمره مازندرانی در قالب ۱۹ کاروان، راهی سرزمین وحی شوند.
